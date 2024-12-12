Мілан — Црвена Звезда 2:1 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 грудня 2024 року.

Мілан у матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі переміг Црвену Звезду (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 42 хвилині голом відзначився Рафаель Леау.

Однак у середині другого тайму команда Пауло Фонсеки пропустила, коли гол на свій рахунок записав Неманія Радоньїч.

Тим не менш, Мілан все ж таки вирвав перемогу, коли на 88 хвилині у складі "россонері" відзначився Теммі Абрагам.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Црвена Звезда у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Мілан — Црвена Звезда 2:1

Голи: Леау, 42, Абрагам, 87 — Радоньїч, 67.

Мілан: Меньян — Калабрія (Роял, 83), Габбія, Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Муса (Камарда, 83), Лофтус-Чік (Чуквезе, 29), Леау — Мората (Абрагам, 30).

Црвена Звезда: Гутеша — Мімович (Канга, 75), Джига, Спаїч, Сол — Крунич, Елшнік — Сілас, Максимович (Радоньїч, 60), Мілсон (Іванич, 46) — Ндіай (Бруно, 86).

Попередження: Муса, Ернандес — Крунич, Джига.