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Ювентус — Манчестер Сіті 2:0 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024

12 грудня 2024

Ювентус — Манчестер Сіті, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 туринський Ювентус обіграв англійський Манчестер Юнайтед на власному полі.

Протистояння тактики ми спостерігали в першому таймі, тоді як у другому нарешті дочекались забитих м’ячів.

Щоправда, лише в одні ворота — ворота команди Хосепа Гвардіоли, яка пропустила двічі посеред другої половини гри й знову поступилась на своєму важкому відтинку сезону.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Манчестер Сіті у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Ювентус — Манчестер Сіті 2:0
Голи: Влахович, 53, Маккенні, 75

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Калулу, Гатті, Даніло — Локателлі, Тюрам (Маккенні, 69) — Консейсан (Веа, 69), Копмейнерс, Їлдиз (Мбангула, 84) — Влахович (Дуглас Луїс, 85).

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол, Льюїс — Де Брюйне, Гюндоган, Сілва — Доку (Савіо, 78), Голанд, Гріліш (Нунес, 87).

Попередження: Ді Грегоріо — Гріліш, Сілва

Джерело: MEGOGO

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