Боруссія Дортмунд — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 грудня 2024 року.

Барселона у матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях обіграла дортмундську Боруссію (3:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 52 хвилині зусиллями Рафіньї, проте через вісім хвилин Гірассі реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло.

Потім команди ще раз обмінялися голами — спочатку Торрес вивів "блаугранас" вперед, а за чотири хвилини Гірассі оформив дубль.

Проте останнє слово було за Барселоною, коли на 85 хвилині Торрес оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Д — Барселона у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Боруссія Дортмунд — Барселона 2:3

Голи: Гірассі, 60 (пен), 79 - Рафінья, 52, Торрес, 75, 85.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон (Коуту, 46), Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Забітцер, Нмеча, Дюранвіль (Мален, 73) — Рейна (Гросс, 74), Гірассі, Гіттенс.

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі (Гарсія, 90) — Ямал (Віктор, 90), Ольмо (де Йонг, 71), Рафінья (Лопес, 71) — Левандовські (Торрес, 70).

Попередження: Забітцер, Нмеча, Коуту, Бенсебаїні — Кубарсі, Торрес