Штутгарт — Янг Бойз 5:1 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 німецький Штутгарт обіграв швейцарський Янг Бойз на власному полі.

"Шваби" стали черговим колективом у цьому сезоні єврокубків, який залишив "жовто-чорних" без здобутих залікових балів.

Та ще й із розгромним рахунком, хоча господарі пропустили першими вже на початку гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штутгарт — Янг Бойз у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Штутгарт — Янг Бойз 5:1

Голи: Штіллер, 25, Мійо, 53, Фюріх, 61, Вагноман, 66, Кайтель, 76 — Лакоми, 6

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Штенцель, 77), Руо (Стергіу, 82), Шабо, Міттельштедт (Аль-Дахіль, 77) — Каразор (Кайтель, 46), Штіллер — Рідер, Мійо, Фюріх (Маланга, 77) — Демірович

Янг Бойз: фон Баллмос — Атекаме, Камара (Блум, 70), Беніто, Аджам (Пфейффер, 70) — Лакоми, Угринич — Віржиньюс (Коллі, 76), Імері (Малеш, 62), Монтейру — Іттен (Ганвула, 62)

Попередження: Рідер — Беніто, Аджам, Угринич, Лакоми