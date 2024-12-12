Арсенал — Монако 3:0 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 лондонський Арсенал обіграв французький Монако на власному полі.

Команда Мікеля Артети володіла ініціативою впродовж усього протистояння й зуміла відкрити рахунок ще до перерви, після чого закрила всі питання щодо переможця вже під завісу дуелі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Монако у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Арсенал — Монако 3:0

Голи: Сака, 34, 78 Гаверц, 88.

Арсенал: Рая — Парті, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі (Тімбер, 64) — Едегор (Нванері, 79), Райс (Жоржиньо, 64), Меріно — Сака, Жезус (Гаверц, 73), Мартінеллі (Троссар, 64).

Монако: Маєцькі — де Олівейра (Тезе, 81), Керер, Салісу, Енріке — Магасса (Мінаміно, 46), Камара (Матазо, 81) — Акліуш, Головін, Бен-Сегір — Емболо (Іленіхена, 81).

Попередження: Мартінеллі, Меріно — де Олівейра.