Лілль — Штурм 3:2 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 французький Лілль обіграв австрійський Штурм на власному полі.

Глядачі на Стад П'єр-Моруа стали свідками результативного футболу з високим рівнем інтриги, оскільки ще наприкінці першого тайму господарі відзначились двічі, проте пропустили у відповідь до та одразу після перерви.

Нічийним рахунок залишався аж до заключної фази протистояння, коли "доги" все ж таки дотиснули опонентів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лілль — Штурм у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Лілль — Штурм 3:2

Голи: Сахрауї, 37, Баккер, 45+2, Гаральдссон, 81 — Кітеішвілі, 45+4, Б'єрет, 47

Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Рібейро, Баккер (Гаральдссон, 80), Ісмаїлі (Гудмундссон, 68) — Кабелла (Фернандес-Пардо, 68), Андре, Буадді (Мукау, 56), Сахрауї (Байо, 80) — Девід

Штурм: худяков — Джонстон (Малич, 87), Гейргофер, Горенц Станкович (Гірлендер, 84), Вютріх, Лавале — Чуквуані (Джатта, 87), Кітеішвілі, Ялькує — Б'єрет, Бевінг (Горват, 85)

Попередження: Баккер — Чуквуані