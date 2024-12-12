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Мілан впорався з Црвеною Звездою

12 грудня 2024

Мілан — Црвена Звезда, Getty Images

Непроста звитяга колективу Паулу Фонсеки.

Мілан у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймав Црвену Звезду на Стадіо Сан-Сіро.

Господарі поля встигли відкрити рахунок до завершення першого тайму зусиллями Леау. У другій половині зустрічі Радоньїч відновив паритет після виходу з лави запасних. "Россонері" все ж вдалося здобути перемогу завдяки голу Абрагама, який ще в першій половині поєдинку замінив Морату.

Мілан — Црвена Звезда 2:1
Голи: Леау, 42, Абрагам, 87 — Радоньїч, 67

Мілан: Меньян — Калабрія (Роял, 83), Габбія, Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Муса (Камарда, 83), Лофтус-Чік (Чуквезе, 29), Леау — Мората (Абрагам, 30)

Црвена Звезда: Гутеша — Мімович (Канга, 75), Джига, Спаїч, Сол — Крунич, Елшнік — Сілас, Максимович (Радоньїч, 60), Мілсон (Іванич, 46) — Ндіай (Бруно, 86)

Попередження: Муса, Ернандес — Крунич, Джига

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