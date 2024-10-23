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-
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22:00
Боруссія Дортмунд
-
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-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
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-
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06 листопада
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-
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-
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Інтер
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Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
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-
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Мартінеллі: Шахтар — справді хороша команда, тому ми знали, що вони можуть бути небезпечними

23 жовтня 2024

Габріел Мартінеллі, Getty Images

Бразильський вінгер поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Вінгер Арсеналу Габріел Мартінеллі прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (1:0).

"Команда виступила добре. Я не люблю говорити про себе, тому ми виступили справді добре. Звичайно, ми хотіли перемогти з різницею у більшу кількість голів, створити більше моментів. Але я думаю, що ми зіграли справді хороший матч і заслужили на перемогу.

Шахтар – справді хороша команда, тому ми знали, що вони можуть бути небезпечними. Вони створили кілька моментів, але зрештою ми добре оборонялися.

Ця перемога важлива. Ми граємо за Арсенал, тож не важливо, хто наш суперник. Ми повинні виходити на гру з одним настроєм – виграти матч", — наводить слова Мартінеллі прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Шахтар.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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