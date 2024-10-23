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-
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22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
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-
05 листопада
22:00
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-
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-
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-
06 листопада
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-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
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Судаков: Ми зіграли у футбол, яким могли б пишатися

23 жовтня 2024

Георгій Судаков, Getty Images

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з "канонірами".

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Арсеналу (1:0).

"Перший тайм був дуже складним для нашої команди. Була певна атмосфера, тиск, який допомагає супернику, коли це виїзна гра проти такої надзвичайно сильної команди. Арсенал, напевно, – одна з найсильніших команд у Європі, навіть у світі.

Ми пропустили у першому таймі, у них були інші шанси. Але ми також хотіли грати добре та створювали свої власні моменти. У другому таймі, я думаю, ми грали, можливо, не надто добре, але ми зіграли у футбол, яким могли б пишатися. Ми хотіли забити, ми намагалися, мали свої шанси. Я думаю, що ми заслужили забити хоча б один раз.

Це було неймовірно. Такі матчі хочеться грати щотижня. Насолоджувався моментом. Я був дуже радий це зробити.

Шанси вийти у плей-оф? Ми працюємо над цим. Ми віримо у це. Ми покращуємось від гри до гри. Подивимося, що буде далі, складно планувати заздалегідь", — наводить слова Судакова прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Шахтар.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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