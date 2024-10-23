Пушич: Неможливо говорити, що Шахтар приїде до Лондона і здолає Арсенал, але ми намагались

Керманич Шахтаря прокоментував поразку від Арсеналу.

Донецький Шахтар напередодні поступився лондонському Арсеналу на Емірейтс у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — Шахтар 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власної команди.

"Я побачив знову втілення моєї філософії та малюнку гри, характер, а ще й велике бажання перемогти та досягти результату. Я також сказав своїм гравцям, що дуже ними пишаюсь, тим, як вони себе проявили і що показали.

Можна уявити, наскільки непросто грати проти такої неймовірної команди — на мою думку, дуже сильної, можливо, однієї з найкращих у Європі. І, граючи на виїзді, ми розуміли, що суперник буде дуже потужно діяти в першому таймі, із великою кількістю рухів та індивідуальних якостей, але ми також досить непогано захищалися і мали свої моменти.

Звісно, дуже прикро програвати таким чином, тому що наприкінці ми мали можливості зрівняти рахунок. Я завжди кажу, що краще програти, дотримуючись своєї філософії, аніж програти без неї.

Тож ми програли, треба привітати суперника, тому що, повторюсь, це неймовірна команда. І Різник також грав чудово, але, на мою думку, усі мої гравці заслуговують на похвалу за те, як ми грали, проявили себе та відпрацювали.

Тому що, як ви розумієте, у внутрішньому чемпіонаті нас не змушують оборонятись низько хоча насправді, ми ніколи не обороняємось низько. Тому це величезний виклик, коли ти граєш у Лізі чемпіонів із суперником такої якості, коли тебе відштовхують назад захищатись у низькому блоці.

Ми мали належну стратегію, вона спрацювала досить непогано, хлопці дуже добре її реалізували. Бо ми – команда, яка у своєму чемпіонаті переважно має приблизно 70–75 відсотків володіння м’ячем. І непросто ментально переключитися на протилежне, але ми цього досягли. І це великий успіх моєї команди.

Рая здійснив фантастичний сейв. Якщо бути відвертим, я думав, буде гол, тому що удар також був чудовим, але, звісно, це висококваліфікований голкіпер, і потрібно, щоб тобі трохи пощастило на м’ячі, можливо, щоб він відскочив та здивував його, щось таке. На той момент я дійсно сподівався, думаючи: це воно, це гол. Але…

Зважаючи на те, як ми грали в другому таймі, на мою думку, ми точно заслуговували на гол. Нам не завжди щастило та вистачало майстерності у завершенні, щоб створити ще більше шансів, але був ряд моментів. Я б сказав, що це було дуже близько, і ми гнались за цим голом до кінця гри.

Це те, чого я вимагав від своєї команди і як я проводив заміни: я задіяв у грі всі наші атакувальні сили. Я не міг замінити Різника, тому що нам потрібен голкіпер, але я б і його замінив, щоб забити гол. Проте доводиться також мати справу з якістю суперника, грати з Арсеналом на виїзді. Це чудова команда, як я вже казав, тому вона також може добре захищатись. Тож ми доклали всіх зусиль, і ще раз повторюсь, що пишаюсь своєю командою та нашим виступом.

У попередніх двох матчах ми мали свої моменти. Ми не забили один пенальті, мали певні нагоди. Я намагаюсь пояснити людям, що нелегко створювати багато шансів на рівні Ліги чемпіонів, це дуже важко, тому що ти граєш з чудовими суперниками. Ми протистояли Аталанті, переможцю Ліги Європи, і навіть тоді мали моменти — за рахунку 0:2 ми втратили стовідсотковий шанс відігратись.

Чи зіграли ми тоді наші найкращі матчі? Ні, тому що ми не могли грати, бо потрібно було змиритись з якістю суперника. Коли дієш проти двох італійських клубів, які змагаються в Лізі чемпіонів, один із них — переможець Ліги Європи, треба також бути трохи реалістом. Ми ніколи не втрачаємо своєї філософії, ми продовжуємо грати. Чи створюємо ми багато моментів? Ні, але створюємо достатньо, щоб мати результат.

Цього вечора була така ж сама історія, можливо, навіть краще в другому таймі. І якщо бути чесним, ми знали, що є певні суперники в Лізі чемпіонів, проти яких у тебе є реальний шанс отримати результат, а є такі, де ти думаєш: це буде дуже важко. Арсенал — один із них. Аталанта, можливо, також.

Мені трохи шкода через перший матч, який ми грали за важких умов: був сильний дощ під час поєдинку з Болоньєю, де ми заслуговували перемогти. Але річ у сприйнятті. Ти не перемагаєш, і потім люди думають, що це була погана гра. Проте ми виступали добре, достатньо добре, щоб перемогти в тому матчі.

Тож загалом ми граємо у футбол, щоб перемогти, ми граємо у футбол достатньо добре, щоб перемагати. Якщо дивитись реально, неможливо говорити, що Шахтар приїде до Лондона і здолає Арсенал. Але ми намагались, ми зробили все можливе. Тому я дуже пишаюся моїми гравцями і тим, як ми грали.

Перш за все, нам подобається наш білдап — будувати атаки з глибини, виводити гравців на хороші позиції. Ми з цим не дуже впорались у першому таймі: можливо, було дві-три непогані нагоди, аби щось створити, проте зробили недостатньо, як на мене. Ми дещо змінили впродовж першої половини матчу, щоб забезпечити краще позиціонування та прогресувати, але вийшло не так, як того хотілося. Щодо оборони, то там усе було досить непогано, адже ми були добре організовані та старанно відпрацьовували в захисті.

Але, звісно, команда такої якості, як Арсенал, завжди створюватиме моменти. Я не був цілковито задоволений нашою грою на м’ячі в першому таймі, на відміну від другого.

Розмова з Андрієм Шевченком? Що там було, я вам не скажу. Жартую. Мені подобається спілкуватись з людьми, які люблять футбол. Зі свого боку він дуже багато зробив для розвитку українського футболу загалом. Така робота потребує багато часу.

Я, іноземний тренер, теж намагаюся зробити свій внесок в український футбол задля розвитку гри та гравців. Тож ми говорили про це, про зростання окремих футболістів. Вийшла чудова розмова. Було дуже приємно почути слова підтримки від нього перед матчем.

Звісно, коли ви проводите гарну гру, як ми зараз, це дає упевненість та енергію. Тому це справді хороша підготовка. Дербі проти Динамо — завжди особлива гра. Ми вже протистояли їм двічі. Люди також думають, що це вирішальна гра: якщо вони здобудуть перемогу, то отримають дев’ять очок переваги, якщо ми, то буде тільки три.

Це справді дуже важливий поєдинок, проте все ще не вирішальний — ще зарано. Їм теж треба увійти в цей ритм. Ми тепер будемо повертатись, а це приблизно 20 годин у дорозі, і нам знадобиться два дні на відновлення. Буде цікава гра", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме швейцарський Янг Бойз.