Різник відзначився цікавим досягненням у Лізі чемпіонів

Українець приєднався до Роберто Хіменеса та Міле Свілара.

Арсенал у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів мінімально переграв Шахтар (1:0).

Рахунок у матчі було відкрито на 29 хвилині, коли м'яч після удару Габріеля Мартінеллі вдарився о стійку, воротаря "гірників" Дмитра Різника та заскочив у ворота.

Потім на 77 хвилині вінгер "канонірів" Леандро Троссар не реалізував пенальті, пробивши по центру, що передбачив Різник.

Таким чином, 25-річний українець став третім голкіпером в історії Ліги чемпіонів, який в одному матчі відзначився автоголом та відбив пенальті.

До цього таке досягнення підкорилося воротареві Олімпіакоса Роберто Хіменесу у матчі проти Ювентуса у 2014 році, а потім голкіперу Бенфіки Міле Свілару у протистоянні проти МЮ у 2017 році.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Шахтар.