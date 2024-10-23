Арсенал — Шахтар 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів 22.10.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

Автогол Різника визначив долю Шахтаря на Емірейтс. Команда Маріно Пушича прокинулась наприкінці матчу, але так і не змогла врятуватись.

Огляд матчу:

Арсенал — Шахтар 1:0

Гол: Різник, 29 (авт.)

На 77-й хвилині Леандро Троссар (Арсенал) не забив пенальті (воротар).



Арсенал: Рая — Вайт (Меріно, 46), Саліба, Магальяйнс, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 70) — Парті, Райс — Троссар (Жоржиньо, 87), Мартінеллі — Жезус (Стерлінг, 68), Гаверц.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Марлон, 87), Криськів, Судаков — Зубков (Педріньйо да Сілва, 64), Сікан (Кевін, 64), Егіналду (Траоре, 83).



Попередження: Вайт, Мартінеллі — Педріньйо Азеведо.