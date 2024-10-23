Арсенал — Шахтар 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів 22.10.2024

Автогол Різника визначив долю Шахтаря на Емірейтс. Команда Маріно Пушича прокинулась наприкінці матчу, але так і не змогла врятуватись.
Огляд матчу:
Арсенал — Шахтар 1:0
Гол: Різник, 29 (авт.)
На 77-й хвилині Леандро Троссар (Арсенал) не забив пенальті (воротар).
Арсенал: Рая — Вайт (Меріно, 46), Саліба, Магальяйнс, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 70) — Парті, Райс — Троссар (Жоржиньо, 87), Мартінеллі — Жезус (Стерлінг, 68), Гаверц.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Марлон, 87), Криськів, Судаков — Зубков (Педріньйо да Сілва, 64), Сікан (Кевін, 64), Егіналду (Траоре, 83).
Попередження: Вайт, Мартінеллі — Педріньйо Азеведо.