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-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
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Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
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Арсенал — Шахтар 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів 22.10.2024

23 жовтня 2024

Арсенал — Шахтар, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

Автогол Різника визначив долю Шахтаря на Емірейтс. Команда Маріно Пушича прокинулась наприкінці матчу, але так і не змогла врятуватись.

Огляд матчу

Арсенал — Шахтар 1:0
Гол: Різник, 29 (авт.)

На 77-й хвилині Леандро Троссар (Арсенал) не забив пенальті (воротар).

Арсенал: Рая — Вайт (Меріно, 46), Саліба, Магальяйнс, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 70) — Парті, Райс — Троссар (Жоржиньо, 87), Мартінеллі — Жезус (Стерлінг, 68), Гаверц.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Марлон, 87), Криськів, Судаков — Зубков (Педріньйо да Сілва, 64), Сікан (Кевін, 64), Егіналду (Траоре, 83).

Попередження: Вайт, Мартінеллі — Педріньйо Азеведо.

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