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-
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Артета: Арсенал втратив два гольові моменти, один із них — пенальті

23 жовтня 2024

Мікель Артета, Getty Images

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (1:0).

"Два абсолютно різні тайми. У першому таймі ми виглядали дуже гостро, дуже домінували та створили низку великих моментів, які не реалізували. У другому таймі я відчував, що команда втомилася, у нас не було тієї гнучкості у грі з м'ячем. Іноді ми були трохи недбалі.

Ми дали багато кисню та простору Шахтарю. Це небезпечна команда, і вони мали хороші моменти у грі. Їм респект, бо вони справді добре впоралися. Але це правда, що у грі з м'ячем у нас були дуже невдалі моменти. У нас справді не було жодної послідовності у грі. Ми втратили два гольові моменти, один з них – пенальті, який мав перевести гру в зовсім інше русло. Цього не сталося, і суперники залишились у грі.

Нам вдалося зберегти ворота сухими, Райя зробив хороший сейв наприкінці. Але загалом ми щасливі, бо це змагання важко виграти. Перемога дуже важлива, нас чекають дві дуже складні ігри. Розклад зараз дуже напружений, і ця перемога піде нам на користь", — наводить слова Артети прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Шахтар.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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