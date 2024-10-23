Арсенал — Шахтар. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

У підсумку, сталось те, що й передбачала більшість уболівальників — донецький Шахтар поступився лондонському Арсеналу на Емірейтс, таким чином додавши ще один безуспішний матч до поточної колекції Ліги чемпіонів у її оновленому форматі. Якщо казати відверто, то мінімальна поразка видається ще й непоганим здобутком, але якщо поглянути з точки зору футбольної романтики, то на останніх хвилинах команда Мікеля Артети відбивалась ледь не з останніх сил і реально ризикувала наразитись на нічию, яку б ніхто не зрозумів. Однак у підсумку це все одно був невдалий для України вечір.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Емірейтс (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 6,0. Із 13 ударів по воротам Шахтаря лише п’ять відбулись у площину, і кожен із них при цьому відбив голкіпер "гірників". Але все одно в підсумку пропустив. Як? Та всі ми бачили як — найбільш прикрим для воротаря чином через випадковий рикошет і власний автогол. До цього моменту та після за ходом гри Різник кілька разів реально рятував, інколи дозволяючи собі навіть заграватись із м’ячем, і наостанок навіть пенальті зумів парирувати.

Юхим Конопля — 4,5. Це був важкий вечір для правого захисника Шахтаря, бо Мартінеллі саме цей матч провів чи не найкращим чином у цьому сезоні. Саме з-під Коноплі було завдано вирішальний удар у грі, саме з його флангу прийшла подача, яка призвела до пенальті, і саме через окремі невдалі дії Юхима був привід учергове хапатись за голову в першому тайму. На противагу цьому можна лише сказати, що в грі захисник залишався до останнього.

Валерій Бондар (4,0) — Микола Матвієнко (4,0) — 4,0. Центр оборони Шахтаря цього разу начудив і на значно більше, аніж один пропущений м’яч. Особливо Матвієнко, чиї втрати на початку гри в простих ситуаціях просто вбивали впевненість команди. Бондар тим часом привіз пенальті на рівному місці, хоча, на відміну від партнера за амплуа, із пасом у нього все було більш менш нормально, але не з єдиноборствами.

Педріньйо Азеведо — 5,0. Дії лівого захисника донеччан у цій грі еталонними точно не назвеш, бо за появи в його зоні когось більш наполегливого, аніж Жезус, можна було б очікувати й на більші проблеми. Але перевагою Азеведо було те, що він постійно перебував поблизу м’яча, коли справа стосувалась його боку поля, і байдуже, у атаці чи в обороні це відбувалось. Однак над перекриванням переведень собі за спину бразильцю ще варто багато працювати.

Артем Бондаренко — 5,0. Центральний півзахисник Шахтаря в цій грі з’являвся окремими спалахами, і наче й ставав автором якихось відвертих помилок, але й активно дійовою особою також не був.

Дмитро Криськів — 5,0. Як не дивно, на рахунку номінального опорника цього вечора взагалі немає епізодів боротьби проти суперників, відповідно до статистики. І, як і у випадку з Бондаренком, його участь у матчі була епізодичною. Хоча, на відміну від того ж таки Бондаренка, Криськів міг відзначити асистом, якби Марлон стрибав трохи вище.

Георгій Судаков — 4,5. Великі матчі викликають великі очікування від лідерів команди, і хоча ніхто й не думав передбачати якісь вибухи результативності від Судакова в цій грі, проте й ледь не вперше в сезоні ми побачили Георгія в настільки розгубленому стані. У першому таймі був один цікавий момент, коли доля зустрічі могла різко змінитись, але Судаков просто відвернувся від можливості запустити Егіналду на побачення з воротарем. Раніше такого від головного проспекту Шахтаря ми не бачили.

Олександр Зубков — 4,0. У Калафіорі й у АПЛ мало хто виграє боротьбу на фланзі, проте навіть тоді, коли Зубкову вдавалось уникати з ним безпосереднього контакту, Олександр ухвалював такі рішення, які взагалі непритаманні гравцям із його досвідом. Ще й боротьбу всю в підсумку програв.

Данило Сікан — 4,0. Напевно, якщо в нападника Шахтаря спитають, наскільки йому заважає ця маска, то він відповідь, що достобіса заважає. І це було помітно в епізодах, коли Сікану треба було викувати його основне завдання — швидко скинути м’яч і побігти до штрафного, а воно все ніяк не виходило. Добре, що повернувся до гри, погано, що, поки що, явно не в тому стані, який би міг змінити хід подій на полі.

Егіналду — 4,5. Ніхто не знає, у якого футболіста виросте цей бразилець, бо що не матч, то з’являється якась інша його варіація. Цього разу Егіналду був нахабно-егоїстичним, і інколи це дошкуляло гравцям Арсеналу в обороні, а інколи, навпаки, рятувало їх від важких наслідків після помилок. Цікавий виступ, бо не від кожного нападника у Бена Вайта конкретно так підгорає аж до жовтої картки, але не те, що потрібно.

Педріньйо да Сілва — 5,0. Повернення бразильця до Шахтаря сприймалось із натхненням, але з кожною його появою на полі дедалі більше складається враження, що це якийсь не такий Педріньйо да Сілва, аніж той, якого Шахтар колись придбав ще до початку повномасштабного вторгнення. Цього вечора півзахисник погано ввійшов у гру, але в підсумку міг стати головним героєм для своєї команди. Якби не Рая. Так, тільки воротар Арсеналу міг запобігти тому розкішному удару.

Кевін — 4,0. "Де Кевін?", — це питання пролунало знову під час оголошення стартового складу команди Пушича, але коли бразилець таки з’явився на полі, стало зрозуміло, що воно просто недоречне. Наразі складається враження, що найкраще нападник просуває рекламу води, тоді як поодинокі появи на полі в критичний момент ні до чого не призводять.

Лассіна Траоре, Марлон — остання пара замін від Пушича могла й зіграти за рахунок гола Марлона на останніх секундах, але не зіграла, тож п’ять доторків до м’яча й чотири (100%) вдалі передачі на двох — ось і все, на що встигли награти.

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