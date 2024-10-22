Едуардо: Буде атакуючий футбол. Стилі Арсенала та Шахтаря схожі

Колишній гравець "гірників" та "канонірів" розповів про очікування від єврокубкового матчу.

Колишній нападник Арсеналу та Шахтаря Едуардо прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів між двома клубами.

"Вважаю, що Ліга чемпіонів – це турнір неймовірного рівня та формату, і, безумовно, на нас очікує надзвичайно видовищний поєдинок. Звичайно, Шахтарю буде дещо складно з огляду на те, що команда не має домашньої арени й вимушена проводити матчі на виїзді. Попри те, що Шахтарю протистоятиме Арсенал, який вважається одним із найсильніших в світі та власне таким і є, я впевнений, що ми спостерігатимемо протистояння сильних команд. Найважливіше – нас очікує цікава гра.

Шахтар має значний і переконливий досвід виступів на європейській арені. Як на мене, сильний передусім командною грою, що доповнюється індивідуальними якостями кожного з футболістів. У складі є багато якісних молодих та перспективних бразильських виконавців, а також хороших представників української футбольної школи. Вважаю, що в Шахтаря є всі шанси продемонструвати свій футбол і заявити про себе з огляду на позитивний результат.

До Арсенала можна застосувати той самий опис, що й до Шахтаря. Безумовно, ми говоримо про одну з найкращих команд на сьогодні, яка гратиме на своєму полі перед власними вболівальниками, що стане значним підсиленням. Упевнений, що атмосфера на стадіоні буде неймовірною, він буде заповнений. Арсенал також має індивідуально сильних виконавців, а стилі гри Шахтаря та Арсенала схожі в їхньому прагненні демонструвати атакувальний футбол і диктувати свій малюнок гри. Тож, як я вже наголошував, на нас чекає цікаве протистояння.

Арсенал — Шахтар. Напередодні

Трансфер з Арсенала до Шахтаря у 2010 році? Якщо згадувати той період мого життя, то він безперечно добре закарбувався у моїй пам’яті. Я пам’ятаю свій перехід до Шахтаря, пам’ятаю кожен день – це був справді неймовірний спектр емоцій. Я почувався одночасно щасливим і, можливо, трохи збентеженим. Я дуже вдячний Шахтарю за той етап життя, який прожив, за те, ким став, і яким футболістом мене виховали. Також я надзвичайно вдячний за можливість продовжити свою кар’єру на вищому рівні. Щодо матчу 2010 року, це було дуже дивне та важке для опису відчуття. Ще буквально два місяці тому я був гравцем Арсенала, а за два місяці після трансферу вже грав проти своєї колишньої команди в складі Шахтаря. Це відчуття складно забути, і ці матчі назавжди в моїй пам’яті та серці. Мені вдалося забити два голи, і це був неймовірний момент, який складно описати словами. Той сезон Шахтар провів блискуче, він увійшов в історію клубу як один із найкращих.

Це був неймовірний спектр емоцій, і перемагати команду такого рівня – особливий вид задоволення. Можу сказати, що тоді наша підготовка не надто відрізнялася попри те, що матчі Ліги чемпіонів мають зовсім інший рівень. Та ми завжди готувалися до всіх суперників з однаковою увагою, і гра з Арсеналом не стала винятком. Для мене завжди було важливо здобувати перемогу через командну гру, і якщо я зміг допомогти, це додавало впевненості у власних силах та викликало відчуття ейфорії.

Як змінилися ці команди від моменту, коли ви грали у їх складі? Повертаючись до тих років, вважаю, що Арсенал переживав хороший період під час мого перебування в команді. Це були чудові сезони, ми постійно посідали високі місця, демонструючи атакувальну гру, та радували вболівальників. Згодом ситуація дещо змінилася. Не скажу, що це сталося через те, що я пішов, але так збіглося, що Арсенал тривалий час не міг потрапити до Ліги чемпіонів, хоча раніше був регулярним учасником турніру. Команда навіть опинялася в середині турнірної таблиці Прем’єр-ліги, не борючись за великі здобутки. Звісно, я радий, що ця тенденція змінилася і зараз Арсенал знов є одним із домінуючих клубів.

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Щодо Шахтаря, то в ті роки він також домінував у внутрішніх змаганнях, зокрема в УПЛ, регулярно досягав успіху в Лізі чемпіонів, доходячи до 1/8 фіналу. Був період, коли клуб грав у півфіналі Ліги Європи, що підкреслює високу конкурентоспроможність на європейській арені. Шахтар завжди славився якісною грою бразильців і вмінням працювати з талантами, залучаючи футболістів, які підходять команді з огляду на її стиль і на бачення тренерів. Мої земляки часто відзначалися як у внутрішніх змаганнях, так і на європейській арені. Звичайно, війна, яка почалася 2014 року й переросла в повномасштабне вторгнення, дуже вплинула на клуб. Шахтар не може грати на своїй домашній арені, війна позначилася на всіх сферах життя. Щиро співчуваю не тільки Шахтарю та його співробітникам, а й усій Україні – країні, де я провів чудові роки. Хоча зараз я не в Україні, проте завжди стежу за подіями. Упевнений, що Шахтар продемонструє гідну гру і в першу чергу гратиме за свою країну, тому очікую цікавого протистояння.

За кого вболіватиму в протистоянні Арсенала із Шахтарем? Це насправді дуже складне запитання, мені доведеться трохи себе помучити, щоб дати правильну відповідь. Однак, враховуючи, що я спілкуюся з вами та згадую ті чудові роки, які провів в Україні, з великим коливанням оберу Шахтар. Обидва клуби для мене надзвичайно близькі й важливі, вони мають особливе місце в моєму серці, проте з огляду на ситуацію в Україні та враховуючи, що мій син народився там, хоча й не має українського громадянства, але має свідоцтво про народження в Україні, завтра я вболіватиму за Шахтар. Україна для мене не чужа, і всі ці фактори впливають на моє рішення.

У першу чергу, хочу побажати всім вболівальникам якнайшвидшого завершення всього того жахіття, яке відбувається зараз у вас вдома, на батьківщині. Ніколи не припиняйте вірити в найкраще – я впевнений, що воно попереду. Не залишайте свій рідний клуб і свою країну, і нехай мир запанує у ваших серцях, у вашій країні та у вашому домі. Бажаю вам усього найкращого і перемоги в матчі з Арсеналом", — наводить слова Едуардо прес-служба "гірників".

Нагадаємо, матч Арсенал – Шахтар відбудеться сьогодні, 22 жовтня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.