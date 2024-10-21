Штутгарт
1
Спарта Прага
1
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Брест
4
01 жовтня
19:45
Барселона
5
Янг Бойз
0
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
0
Манчестер Сіті
4
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Мілан
0
01 жовтня
22:00
ПСВ
1
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
7
Селтік
1
01 жовтня
22:00
Інтер
4
Црвена Звезда
0
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
ПСЖ
0
01 жовтня
22:00
Шахтар
0
Аталанта
3
02 жовтня
19:45
Жирона
2
Феєнорд
3
02 жовтня
19:45
Лілль
1
Реал Мадрид
0
02 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Атлетіко
0
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
2
Монако
2
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
2
Болонья
0
02 жовтня
22:00
Штурм
0
Брюгге
1
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
1
Баварія
0
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
2
Ювентус
3
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Меріно — перед матчем з Шахтарем: Сподіваюся завтра ми переможемо, а потім дійдемо до фіналу

21 жовтня 2024

Меріно, getty images

Іспанець амбіційно налаштований.

Півзахисник лондонського Арсеналу Мікель Меріно висловився про шанси "канонірів" на перемогу в Лізі чемпіонів напередодні матчу 3-го туру Ліги чемпіонів з донецьким Шахтарем. Цитує 28-річного іспанця BBC.

"Мені пощастило виграти багато трофеїв у своїй кар'єрі, зокрема й у складі збірної. Я знаю це почуття — його не можна порівняти ні з чим іншим.

Знаючи, що являє собою цей клуб, я розумію, наскільки важлива Ліга чемпіонів та завоювання трофеїв. Виграти Лігу чемпіонів тут було б приголомшливо, але для цього ще належить пройти довгий шлях. У нас є якісні гравці та правильний менталітет, тому це має бути кінцевою метою.
Сподіваюся, ми зможемо почати із завтрашньої перемоги, продовжувати рости й розвиватися, а потім дійти до фінального матчу", — сказав Меріно.
Нагадаємо, що у вівторок, 22 жовтня, Арсенал зіграє проти Шахтаря в рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 22:00.

Джерело: BBC

команди
   