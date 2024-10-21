Меріно — перед матчем з Шахтарем: Сподіваюся завтра ми переможемо, а потім дійдемо до фіналу

Іспанець амбіційно налаштований.

Півзахисник лондонського Арсеналу Мікель Меріно висловився про шанси "канонірів" на перемогу в Лізі чемпіонів напередодні матчу 3-го туру Ліги чемпіонів з донецьким Шахтарем. Цитує 28-річного іспанця BBC.

"Мені пощастило виграти багато трофеїв у своїй кар'єрі, зокрема й у складі збірної. Я знаю це почуття — його не можна порівняти ні з чим іншим.

Знаючи, що являє собою цей клуб, я розумію, наскільки важлива Ліга чемпіонів та завоювання трофеїв. Виграти Лігу чемпіонів тут було б приголомшливо, але для цього ще належить пройти довгий шлях. У нас є якісні гравці та правильний менталітет, тому це має бути кінцевою метою.

Сподіваюся, ми зможемо почати із завтрашньої перемоги, продовжувати рости й розвиватися, а потім дійти до фінального матчу", — сказав Меріно.