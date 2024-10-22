Пушич: Маємо виступити ідеально, аби домогтися результату

Наставник "гірників" поділився своїми думками перед єврокубковою грою.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсеналу.

"Слід розуміти, що є велика різниця в якості двох чемпіонатів, тому українському клубу дуже важко змагатися на такому рівні. Це великий виклик. Зробимо все можливе, як і завжди. Ви ніколи не можете знати напевно – це всього лише одна гра. І в цій грі маємо виступити ідеально, аби домогтися результату. Ми це розуміємо і докладемо всіх зусиль.

Безпрограшна серія Арсеналу тривала вже досить довго, і це говорить про якість команди. Якщо ви змагаєтесь за перше місце протягом трьох-чотирьох років у найкращій, на мою думку, лізі світу, як це робить Арсенал, то ваш клуб є одним з найкращих у світі. Але з кожним новим суперником, з кожною наступною командою ви можете програти – навіть, якщо ви настільки сильні, як Арсенал. І що довше триває ця серія, то більше є шансів програти. Це логічно. Звісно, це не передає всієї історії, адже гра є гра. Вони отримали ранню червону картку проти Борнмута, а грати в меншості 60–65 хвилин досить важко. Проте це свідчить про силу Арсенала. Не поступатися впродовж такого тривалого часу – це означає, що ви дуже гарна команда.

Кожен матч має свою історію, кожен суперник має свою історію. Тому щораз усе по-різному. Звісно, ми маємо свою стратегію та план гри. Як я вже казав, іноді цього буває недостатньо. Є чимало обставин, що впливають на результат. Ми маємо діяти майже ідеально, аби добитися результату в протистоянні з цією командою, і ми це розуміємо. Але ми тут, аби змагатися. Будемо демонструвати нашу гру, як ми завжди робимо, і дотримуватися своєї філософії. І ця філософія ніколи не зміниться, допоки я є тренером Шахтаря. Можливо, певні деталі будуть іншими, але я націлений на перемогу. Ми завжди граємо на перемогу, ми не граємо, аби програти. Якщо наш опонент набагато кращий за нас і змушує нас оборонятися, звісно, нам доведеться захищатися. Це нормально й логічно. Але ми тут, аби змагатися.

Складний переїзд? Це факт. Ми стикаємося з цим… Узагалі, неймовірно, як нам доводиться подорожувати на ці виїзні матчі. Насправді, маю сказати, що всі матчі ми граємо на виїзді – розпочнемо з цього, на жаль. Так, ми їхали 13 годин: це дуже важкий переїзд, який забирає багато часу та енергії. Водночас ми є дуже мотивованою командою, і ми ментально готові. Тож, незважаючи на всі ці обставини, ми не приїхали сюди, щоб жалітися. Це просто факт, з яким ми, на жаль, постійно стикаємося. Я думаю, ми єдиний клуб у світі на цьому рівні, що перебуває в таких умовах. Нам від цього не легше, але, як я казав, ми – команда, яка приїхала сюди змагатися, а не скаржитися. І ми граємо у футбол.

Георгій Судаков це великий талант, чудовий футболіст, тому для мене досить логічно, що чимало клубів зацікавлені в ньому, але це буде не його гра, це наша гра. Як я завжди кажу, окремий футболіст може бути на гарному рівні, тільки якщо команда знаходиться на гарному рівні, тому індивідуальний гравець не робить команду кращою, команда робить гравця кращим. Отже, річ не тільки в Судакові, це про нас усіх. І я сподіваюся, якщо вони всі добре увійдуть у гру, то проявлять свої індивідуальні якості та покажуть себе. А про Судакова я можу сказати, що справа не лише в його якостях як футболіста, але й у його менталітеті, тому, як він працює, яку роль виконує в команді, – це робить його особливим для мене.

Ми часто спілкуємося з Арне Слотом, і це, звісно, нормально, бо ми дуже гарно та успішно працювали разом протягом п’яти років. Ми близькі друзі, і я дуже радий за нього і решту тренерського штабу, що виконують велику роботу. Я не сумнівався в Ліверпулі, але дуже приємно знову їх бачити. І я дуже щасливий з цього приводу.

Попри всі проблеми, з якими стикаємося щодня, ми приїхали сюди грати та показати себе. Ми докладемо всіх зусиль, щоб отримати результат. Для мене це найважливіше – грати в наш футбол, як ми завжди робимо, дотримуючись нашої філософії. Я не можу просити своїх футболістів перемогти, це було б дуже легко, усі можуть це робити, але я хочу побачити певні елементи гри, щоб показати те, ким ми є, показати нашу філософію та нашу ідентичність. Чи приведе нас це до результату? Побачимо, коли ми покажемо нашу гру", — наводить слова Пушича прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Арсенал – Шахтарс відбудеться сьогодні, 22 жовтня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.