"Темні мистецтва", королі кутових та майже чемпіони: що потрібно знати про Арсенал

Розповідаємо про майбутнього суперника донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів.

У рамках третього туру Ліги чемпіонів оновленого формату на донецький Шахтар чекає непростий виїзд на Емірейтс Стедіум до лондонського Арсеналу, який в останні кілька років продемонстрував неабиякий прогрес та навіть перетворився чи не на головного противника гегемонії Манчестер Сіті в Англії.

В історичному аспекті усі ми багато чого знаємо про "канонірів"... Статус одного з найтитулованіших англійських клубів, новаторська епоха Арсена Венгера, період застою та регресу, єврокубкова засуха, а зараз — нова ера відновлення величності на чолі зі своїм колишнім капітаном в особі Мікеля Артети.

Що потрібно знати про сьогоднішній Арсенал напередодні матчу з Шахтарем у рамках найпрестижнішого єврокубкового турніру? Розповімо у цьому матеріалі...

РЕВОЛЮЦІЯ ІМЕНІ МІКЕЛЯ АРТЕТИ

На тлі відсутності найпрестижніших трофеїв та двох поспіль програних чемпіонських гонок з Манчестер Сіті в останні два сезони рядовий глядач чомусь досі може недооцінювати той шлях, який пройшов Арсенал із моменту призначення Мікеля Артети на посаду головного тренера наприкінці грудня 2019 року. Це велика помилка, бо описати увесь той об'єм роботи під керівництвом баска у таборі "канонірів" у кілька абзаців просто неможливо, оскільки це справді можна назвати цілою революцією, яка повернула лондонців до грандів англійського та європейського футболу.

Робота Артети саме в якості керманича Арсеналу — перша в його тренерській кар'єрі, хоча, звісно, той досвід, який отримав іспанець в статусі асистента Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті, сформував так званий фундамент на майбутнє, починаючи з футбольної філософії і закінчуючи "дикторським" підходом до керівництва командою в хорошому розумінні цього слова.

Артета очолив Арсенал, коли той був представником середини турнірної таблиці АПЛ з багаторічною відсутністю участі у Лізі чемпіонів, був об'єктом жартів щодо "очистки Чемпіоншипом" та задовольнявся підписаннями рівня Пабло Марі чи Седріка. Зараз же "каноніри" вже третій сезон поспіль претендують на чемпіонство, у минулому футбольному році вперше за 14 років зіграли у чвертьфіналі Ліги чемпіонів та здатні вигравати багатомільйонні трансферні перегони за умовним Декланом Райсом у Манчестер Сіті та мюнхенської Баварії.

Що до цього призвело? Далеко не тільки час... Наприклад, у ковідний період було внутрішнє розслідування та зміни в керівництві клубу через махінації з переплатами за трансфери Ніколя Пепе, Бернда Лено та Лукаса Торрейри — в результаті цього свою посаду гендиректора клубу втратив Рауль Санлехі, а Артета отримав повну довіру від родини Кронке. Також ми стали свідками тотальної перебудови складу, в результаті чого талановита молодь змінювала будь-яку "токсичність" та внутрішні інтриги. Разом із цим, спільно з Пером Мертезакером, була перебудована система підготовки молоді в академії, у результаті якої клуб залишили "застарілі" тренери, які працювали у Хейл-Енді ще за часів Венгера.

Це лише мала частина того, що сталося з Арсеналом з приходом Артети, але для закріплення результатів всієї цієї вражаючою роботи "канонірам" не вистачає зараз лише одного — тріумфу у найпрестижніших турнірах, як англійська Прем'єр-ліга та Ліга чемпіонів УЄФА.

ЯК ГРАЄ СЬОГОДНІШНІЙ АРСЕНАЛ, І ДО ЧОГО ТУТ "ТЕМНІ МИСТЕЦТВА"

Отримавши цінний досвід в якості асистента головного тренера Манчестер Сіті та будучи фактичним учнем Хосепа Гвардіоли та Арсена Венгера, очевидним є те, що футбольна філософія Мікеля Артета формується на тотальному комбінаційному футболі за "венгерівським" каноном "football should be an art" (футбол має бути мистецтвом).

Проте нинішній Арсенал — це у першу чергу далеко не про контроль та естетичність, бо у цьому сезоні до поняття "мистецтво" додалося слово "темне" — тобто більше тактичних фолів, провокацій, антифутболу, психологічних прийомів та хитрощів. Чому? Бо, напевно, лондонці на власному прикладі впевнилися за останні два роки, що "хороші хлопці" рідко стають чемпіонами.

З перших днів в Арсеналі в Артеті простежувалася тактична гнучкість (наприклад, за рахунок захисного та вертикального футболу у перші півроку були виграні Кубок та Суперкубок Англії). І те, що іспанський фахівець не є заручником своєї футбольної філософії, ми переконалися в нинішній кампанії, адже Арсенал став більш прагматичним, більш неприємним для суперників, менш привабливим для любителів відкритого та атакуючого футболу та ще більш небезпечним на стандартних положеннях, особливо на кутових, у реалізації та ефективності яких команда Артети є найкращою в Англії та, можливо, у Європі.

Правда ж це й близько не схоже на "гвардіолівський", "кройфовський" чи "венгерівський" футбол? Так, і близько. Але це не означає, що "каноніри" забули, що таке домінація та тотальний контроль. Просто зараз вони мають одну з найкращих ліній оборони у світі, чим гріх не користуватися. Зараз, особливо на тлі кадрових проблем, вони мусять розподіляти фізичні кондиції на всю дистанцію футбольного року, що в минулі кампанії іноді було проблемою та вирішальним фактором у гонитві за "золотом" АПЛ.

Утім, так звані "темні мистецтва" також мають й іншу сторону медалі. Вони можуть спрацювати, як проти Тоттенгема або Манчестер Сіті, а можуть зіграти на користь суперника, як проти Брайтона чи в останньому матчі з Борнмутом.

КАДРОВІ ВТРАТИ ЛІДЕРІВ = НЕМИНУЧА РОТАЦІЯ

Травма капітана команди Мартіна Едегора під час позаминулої паузи на матчі національних збірних безпосередньо вплинула на стиль, у якому зараз виступає Арсенал. При цьому відсутність норвезького плеймейкера — далеко не єдине, з чим доведиться справлятися тренерському штабу Мікеля Артети.

І хоча, виходячи зі слів іспанського фахівця, повернення нашого Олександра Зінченка, Бена Вайта та Юррієна Тімбера відбудуться вже найближчим часом (хтось із них, ймовірно, навіть зіграє із Шахтарем), існують сумніви, що в Арсеналі вирішать доцільним з перших хвилин ризикувати здоров'ям двох основних вінгерів в особі Букайо Сака та Габріела Мартінеллі, які повернулися зі своїх збірних із мікропошкодженнями. Особливо якщо зважати на те, що нинішній Шахтар перебуває нині далеко не у своїй найкращій формі...

Ротація та експерименти зі складом Арсеналу у майбутній зустрічі з "гірниками" на Емірейтс, швидше за все, є неминучими, і особливу увагу тут варто приділити потенційно головному таланту академії "канонірів" останніх кількох років в особі Ітана Нванері, який з вересня 2022 року зберігає статус наймолодшого дебютанта в історії АПЛ.

Цього сезону 17-річний англійський півзахисник почав значно частіше і вельми успішно підпускатися до першої команди Арсеналу. Не дивуйтеся, якщо побачите на полі цього хлопця проти Шахтаря вже з перших хвилин. Також не дивуйтеся, якщо Ітану в цілому навіть вдастся вплинути на результат сьогоднішнього матчу.