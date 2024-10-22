Арсенал — Шахтар. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 22.10.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 22 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють лондонський Арсенал та донецький Шахтар.

Арсенал — Шахтар

Вівторок, 22 жовтня, 22:00, стадіон Емірейтс, Лондон. Арбітр зустрічі — Бенуа Бастьєн (Франція)

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Перед початком чергового єврокубкового тижня ситуація для команди Маріно Пушича в загальній таблиці не те щоб катастрофічна, але цілком може почати хилитись у той бік, якщо так станеться, що команди трохи попереду та переслідувачі позаду "гірників" здобуватимуть позитивні результати. Утім, як свідчить дебютний розіграш у оновленому форматі, для потрапляння до зони плей-оф після перших двох турів достатньо й двох очок. Тобто, не все ще втрачено.

Компанія Favbet вважає, що Арсенал — фаворит зустрічі. На перемогу команди Мікель Артета дають коефіцієнт 1.11. Нічию оцінили в 10.50, а успіх Шахтаря — 21.00. Ми ж не будемо очікувати на надрезультативний футбол, тож ТМ 3 за 2.78 — наш вибір.

У Шахтаря був відверто поганий досвід зустрічей проти італійських команд, і команда Пушича за ці дві гри проти Болоньї (0:0) та бергамаської Аталанти (0:3) встигла відчути приблизно те саме, від чого страждав нападник збірної України Артем Довбик, коли робив тільки перші кроки в Ромі. Футбол Серії A побудований на тому, щоб нівелювати атакувальний потенціал суперників, і проблема донеччан полягала в тому, що якщо в них цей фактор прибрати, то "король раптово виявлявся голим".

Ніхто при цьому не каже, що далі буде легше. Скоріше навпаки, бо родзинка нового формату Ліги чемпіонів полягає в тому, що за великим рахунком байдуже, із якими серіями ти підходиш до кожного наступного матчу, бо є всього одна відокремлена зустріч проти суперників, тож може статись будь що. Ба більше — чим далі просувається основний етап, тим кожен результат набирає все більшої ваги.

Шахтар у попередніх зустрічах і близько не наближався до статусу фаворита пари, не станеться це й цього разу з цілком очевидних причин — проти команди Маріно Пушича гратиме претендент на чемпіонство в АПЛ. А це, будемо відверті, захмарний рівень для нашого сучасного футболу.

Але є все ж таки один дуже цікавий момент, який об’єднує Шахтар та лондонський Арсенал. Він полягає в тому, що обидві команди радо б позбулись прийдешньої гри в своєму розкладі на цьому тижні. Бо "гірникам" вихідними грати Класичне проти київського Динамо, тоді як "каноніри" прийматимуть Ліверпуль, і з якими б мандрами "червоні" не діставались до Емірейтс, а це буде дуже важлива зустріч у контексті боротьби за чемпіонство. Можливо, навіть важливіша за дуель проти Манчестер Сіті (2:2).

При цьому в Лізі чемпіонів Арсенал також ще далекий від того, щоб почувати себе впевнено. Стан "канонірів" після нічиєї проти Аталанти (0:0) та перемоги над Парі Сен-Жермен (2:0) можна назвати підвішеним поміж зонами прямого потрапляння до плей-оф та боротьби за місця в попередньому раунді.

Що попереду, що позаду надзвичайно багато команд, які б радо посунули колектив Мікеля Артети, якщо він схибить, тож очевидно, що хибити лондонці не планують. Тим паче, у грі проти чемпіона України, як би неоптимістично для нас це не пролунало.

Однак є банальний холодний розрахунок Артети, який, скоріше за все, полягатиме в тому, щоб влаштувати Шахтарю палкий прийом уже з перших хвилин, тож стримування саме стартових атак Арсеналу буде ключовим у прийдешній грі. А ще є стандарти, із якими в донеччан усе традиційно погано, а у "канонірів", навпаки, усе дуже добре через комплекси спеціальних тренувань під орудою якісно вишколеного фахівця цієї справи.

Рахувати, наскільки дорожче склад команди Артети за підопічних Пушича, чи наскільки гравці господарів майбутньої гри більш досвідчені за "гірників" зайвий раз не варто, бо це банально лежить на поверхні, а тому мало кого цікавить. Інша справа — що вигадає головний тренер "гірників" для того, аби протистояти супернику такого рівня.

Проти Болоньї Шахтар спробував задавити авторитетом абсолютних дебютантів турніру з перших хвилин і, варто визнавати, це майже вийшло, але хиба Судакова з пенальті та зламаний ніс Сікана мали дуже серйозний вплив на подальші події на полі. Проти ж Аталанти Пушич вирішив, що може пограти в геніального стратега, та запропонував своїм підопічним самим вигадувати, як заплутати суперників хаосом на футбольному полі.

Але коли гравці виходять після гри зі словами, що їхня ідея полягала лише в тому, щоб займати непередбачувані позиції і… усе, то чому ми тоді взагалі намагаємось спитати за результат? Хочеться вірити, що подібних помилок "гірники" більше не припустяться.

Бо, насправді, магія Артети полягає в тому, що Арсенал грає у доволі простий, але зрозумілий кожному його виконавцю футбол. Усе вирішують окремі моменти майстерності виконавців і тут треба віддати належне дуже слушній для Шахтаря відсутності Мартіна Едегора й, можливо, Букайо Саки в прийдешній грі.

"Каноніри" зіграли без лідерів атаки проти Борнмута минулими вихідними (0:2), і хоча за організацією гри команді Пушича навіть до колективу Андоні Іраоли ще дуже далеко, але це все одно гарний приклад того, що Арсенал геть не безгрішний.

Питання постає лише в тому, наскільки спроможний Шахтар видати цілісний матч на цьому відтинку сезону. Оці спалахи проти Ворскли (5:0), Карпат (5:1), Оболоні (4:0) та ЛНЗ (5:1) — це все добре та позитивно для "гірників", але коли поруч ідуть близькі матчі проти Колосу (1:0), Вересу (1:1) та Лівого Берега (1:0), то одразу постає питання, а куди цей колектив узагалі рухається? Той мемний "шахтарський футбол" за часів кар’єри Срни-гравця явно не полягав у рулетці з результатів та невизначеності перед кожною грою.

Але все ж таки треба прокидатись, бо далі в Шахтаря буде Янг Бойз (д), ПСВ (г), Баварія (д), Брест (д) та Боруссія Дортмунд (г), тож очки потрібні тут і зараз, навіть якщо навпроти стоїть цей "страшний" Арсенал. У "канонірів" ситуація з календарем теж цікава — Інтер (г), Спортінг (г), Монако (д), Динамо Загреб (д), Жирона (г). Але навряд чи Артета буде тягнути аж до січня з вирішенням питань у Лізі чемпіонів.

Та й узагалі цікавим тиждень буде для іспанського керманича — спочатку проти команди колишнього помічника Арне Слота доведеться зіграти, а потім і проти самого нідерландця на чолі Ліверпуля. Це точно не одиничний випадок у футбольній історії, але дуже рідкісний.

Орієнтовні склади

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Ківьор — Райс, Парті, Меріно — Жезус, Гаверц, Мартінеллі.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.

Не зіграють: Едегор (гомілкостоп), Томіясу (коліно), Тірні (підколінне сухожилля) — Пузанков (хрестоподібна зв'язка)

Під питанням: Сака (стегно), Тімбер (м'яз) — …

Тренери кажуть

Мікель Артета, головний тренер Арсеналу:

"Бажання завжди є, і ми завжди хочемо грати матчі Ліги чемпіонів. Ми знаємо, що завтра ввечері буде дуже хороша атмосфера, тож ми спробуємо скористатися цим і спробуємо виграти гру".

Маріно Пушич, головний тренер Шахтаря:

"Арсенал — одна з найкращих команд світу станом на зараз. Ми розглядаємо це в першу чергу як неймовірне випробування та шанс продемонструвати себе. Звичайно, ми докладемо всі зусилля, щоб продемонструвати свій малюнок гри".

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались чотири рази — на групових етапах Ліги чемпіонів УЄФА-2000/01 та 2010/11, розписавши по дві домашні перемоги. Шахтар виграв у Донецьку 3:0 та 2:1, а Арсенал — у Лондоні, 3:2 та 5:1.