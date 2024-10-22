Сікан: Ми розуміємо, що Арсенал — це одна з найкращих команд світу

Форвард "гірників" поділився своїми думками перед єврокубковим матчем.

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсеналу.

"Фізично дуже добре підготовлений. Трошки важко з незвички грати в масці, але почуваюся добре разом з командою і тому дуже щасливий.

Ми розуміємо, що Арсенал – це одна з найкращих команд світу, що проти неї буде особливо важко, тому треба серйозно ставитися до будь-яких аспектів гри: кожна хвилина, кожна секунда на полі цієї команди буде дуже важливою для нас.

Борнмут обіграв Арсенал — не цікавився в Іллі Забарного, як можна здолати цю команду? Ні, не цікавився. Маємо свої секрети, підлаштовуємося тільки під свою гру. І сподіватимемося тільки на позитив.

Звичайно, можна виділити й слабкі, й сильні сторони, але там більше сильних якостей. Це одна з найкращих команд у грі як в обороні, так і в атаці. І проти такого суперника потрібно діяти всією командою – разом атакувати і разом захищатися. Тільки тоді може бути результат.

Поки що все йде за графіком, ми готуємося звичайно, як до кожної гри. Немає значення, чи це Ліга чемпіонів, чи чемпіонат України, готуємося дуже серйозно та розбираємо суперника", — наводить слова Сікана прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Арсенал – Шахтарс відбудеться сьогодні, 22 жовтня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.