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-
Ліверпуль
-
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22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
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Артета підтвердив, що Едегор не зіграє проти Шахтаря

21 жовтня 2024

Мартін Едегор, Getty Images

Капітан все ще не готовий грати.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про кадрову ситуацію у команді перед матчем Ліги чемпіонів із Шахтарем.

Капітан Мартін Едегор не встигне набрати кондиції до поєдинку. Водночас готовність вінгера Букайо Сака буде оцінена за підсумками тренування.

"Вони вдвох близькі до повернення і дуже добре прогресують. Мартін усе ще не у формі. Що стосується Букайо, подивимося, як він почуватиметься на тренуванні", — сказав Артета.

Захисник Юррієн Тімбер поки не працює у загальній групі.

"Я думаю, що він також близький до повернення на поле. Звісно, нам потрібно подивитися, як він впорається з тренуваннями в загальній групі, оскільки він ще цього не робив. У нього була м'язова травма", — сказав Артета.

Нагадаємо, що у вівторок, 22 жовтня, Арсенал зіграє проти Шахтаря в рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 22:00.

Джерело: ФК Арсенал (Лондон)

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