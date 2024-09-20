Тер Штеген: Ми не зрозуміли одне одного, сталося те, чого не повинно відбуватися ні з ким

Голкіпер "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Монако.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген прокоментував вилучення захисника "блаугранас" Еріка Гарсії на початку матчу стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Монако (1:2).

"Ми не зрозуміли один одного у цій ситуації. Мені шкода Еріка, це його засмутило. І ми провели 80 хвилин у меншості. Ми не зрозуміли один одного, сталося те, чого не повинно відбуватися ні з ким. У футболі таке буває.

Поразка болісна, тому що ми вдесятьох робили все, що в наших силах, і намагалися набрати очко. Ми пропустили другий гол тоді, коли цього не заслуговували.

Ми залишилися з гірким присмаком, не набравши жодного очка. У Лізі чемпіонів слід перемагати завжди. Така мета. Постараємося виграти наступний матч", — наводить слова тер Штегена Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Монако — Барселона.