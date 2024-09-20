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22:00
Арсенал
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
Інтер
-
Црвена Звезда
-
01 жовтня
22:00
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-
Феєнорд
-
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Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
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-
02 жовтня
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Ямал став рекордсменом Ліги чемпіонів з матчів віком не старше 17 років

20 вересня 2024

Ламін Ямал, Getty Images

Молодий іспанець відзначився двома досягненнями у матчі проти "монегасків".

Вчора, 19 вересня, відбувся матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому Барселона поступилася Монако (1:2).

У цьому матчі взяв участь нападник Барселони Ламін Ямал, для якого це був 11 матч у головному єврокубку.

За інформацією Squawka, Ямал став гравцем із найбільшою кількістю матчу у турнірі у віці 17 років або менше. По десять матчів на своєму рахунку мають Воррен Заїр-Емері, Джуд Беллінгем та Юрі Тілеманс.

Також Ямал став другим наймолодшим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів. Іспанець поступається одноклубнику Ансу Фаті, який забив дебютний гол у Лізі чемпіонів у віці 17 років і 40 днів. На момент матчу Ламіну було 17 років та 68 днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Монако — Барселона.

Джерело: Opta, Squawka

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