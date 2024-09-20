Ямал став рекордсменом Ліги чемпіонів з матчів віком не старше 17 років

Молодий іспанець відзначився двома досягненнями у матчі проти "монегасків".

Вчора, 19 вересня, відбувся матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому Барселона поступилася Монако (1:2).

У цьому матчі взяв участь нападник Барселони Ламін Ямал, для якого це був 11 матч у головному єврокубку.

За інформацією Squawka, Ямал став гравцем із найбільшою кількістю матчу у турнірі у віці 17 років або менше. По десять матчів на своєму рахунку мають Воррен Заїр-Емері, Джуд Беллінгем та Юрі Тілеманс.

Також Ямал став другим наймолодшим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів. Іспанець поступається одноклубнику Ансу Фаті, який забив дебютний гол у Лізі чемпіонів у віці 17 років і 40 днів. На момент матчу Ламіну було 17 років та 68 днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Монако — Барселона.