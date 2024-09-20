Гюттер: Ми дуже горді та щасливі після такого успіху

Наставник "монегасків" поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Головний тренер Монако Аді Гюттер прокоментував перемогу своєї команди у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (2:1).

"Як ви можете собі уявити, ми дуже горді та щасливі після такого успіху. Я теж радий за команду, тому що для деяких гравців вона була першою в Лізі Чемпіонів, та й для мене теж, хай це анекдотично. Я дуже радий за весь клуб та за наших уболівальників, які були неймовірні.

Як і всі перемоги, ця прекрасна, але, чесно кажучи, перемога над Барселоною, однією з найкращих команд світу, змушує нас пишатися ще більше! Це також вселяє у нас велику впевненість.

Очевидно, що червона картка, отримана Еріком Гарсією на десятій хвилині, стала для нас перевагою. Нам дуже допомогло те, що у нас було на одного гравця більше на полі. Незважаючи на це, початок матчу у нас вже був дуже гарним, і я думаю, що в результаті ми заслужили свою перемогу.

Ми створили безліч ситуацій, але чудово зіграв воротар Барселони. Зі свого боку Ламін Ямал ще раз показав нам, що він неймовірний гравець. Але повторюся, загалом ми заслужили перемогу", — наводить слова Гюттера прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Монако — Барселона.