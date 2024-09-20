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-
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-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
Інтер
-
Црвена Звезда
-
01 жовтня
22:00
Жирона
-
Феєнорд
-
02 жовтня
19:45
Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
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-
02 жовтня
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Апофеоз помилок тер Штегена дозволив Монако сенсаційною перемогою над Барселоною повернулись до Ліги чемпіонів

20 вересня 2024

Монако — Барселона, Getty Images

Команда Ганса-Дітера Фліка сама створила собі проблеми, які так і не змогла вирішити.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Монако — Барселона 2:1
Голи: Акліуш, 16, Іленіхена, 72 — Ямал, 28

Монако: Кен — Сінго, Керер, Салісу, Вандерсон (Мавісса, 88) — Камара (головін, 46), Закарія — Акліуш, Мінаміно (Кайо Енріке, 70), Бен Сегір (Балогун, 70) — Емболо (Іленіхена, 59).

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі (Домінгес, 79), І. Мартінес, Бальде (Фаті, 88) — Педрі (Торре, 83), Е. Гарсія — Ямал (Мартін, 79), Рафінья, Касадо — Левандовські (Ферран, 80).

Попередження: Бен-Сегір, Закарія, Балогун — І. Мартінес, Рафінья, Бальде

На 11-й хвилині був вилучений Ерік Гарсія (Барселона) (грубе порушення).
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