Апофеоз помилок тер Штегена дозволив Монако сенсаційною перемогою над Барселоною повернулись до Ліги чемпіонів

Команда Ганса-Дітера Фліка сама створила собі проблеми, які так і не змогла вирішити.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Монако — Барселона 2:1

Голи: Акліуш, 16, Іленіхена, 72 — Ямал, 28



Монако: Кен — Сінго, Керер, Салісу, Вандерсон (Мавісса, 88) — Камара (головін, 46), Закарія — Акліуш, Мінаміно (Кайо Енріке, 70), Бен Сегір (Балогун, 70) — Емболо (Іленіхена, 59).



Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі (Домінгес, 79), І. Мартінес, Бальде (Фаті, 88) — Педрі (Торре, 83), Е. Гарсія — Ямал (Мартін, 79), Рафінья, Касадо — Левандовські (Ферран, 80).



Попередження: Бен-Сегір, Закарія, Балогун — І. Мартінес, Рафінья, Бальде



На 11-й хвилині був вилучений Ерік Гарсія (Барселона) (грубе порушення).