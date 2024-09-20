Кейн та Грізманн — серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

На нагороду претендують чотири футболісти.

Цього тижня відбулися матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів, за підсумками яких стали відомі імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня у головному єврокубку.

На нагороду претендують чотири футболісти:

- нападник Баварії Гаррі Кейн — чотири забиті м'ячі в матчі проти загребського Динамо (9:2);

- форвард Атлетіко Антуан Грізманн — гол та асист у зустрічі з Лейпцигом (2:1);

- півзахисник Баєра Флоріан Вірц — дубль у поєдинку проти Феєнорда (4:0);

- хавбек Боруссії Д Джеймі Байно-Гіттенс — два забиті м'ячі у грі з Брюгге (3:0).

Проголосувати за найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФА.