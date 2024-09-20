Янг Бойз
0
Астон Вілла
3
17 вересня
19:45
Ювентус
3
ПСВ
1
17 вересня
19:45
Реал Мадрид
3
Штутгарт
1
17 вересня
22:00
Мілан
1
Ліверпуль
3
17 вересня
22:00
Баварія
9
Динамо Загреб
2
17 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
2
Лілль
0
17 вересня
22:00
Спарта Прага
3
РБ Зальцбург
0
18 вересня
19:45
Болонья
0
Шахтар
0
18 вересня
19:45
ПСЖ
1
Жирона
0
18 вересня
22:00
Селтік
5
Слован Братислава
1
18 вересня
22:00
Брюгге
0
Боруссія Дортмунд
3
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
0
Інтер
0
18 вересня
22:00
Црвена Звезда
1
Бенфіка
2
19 вересня
19:45
Феєнорд
0
Баєр Леверкузен
4
19 вересня
19:45
Монако
2
Барселона
1
19 вересня
22:00
Атлетіко
2
РБ Лейпциг
1
19 вересня
22:00
Брест
2
Штурм
1
19 вересня
22:00
Аталанта
0
Арсенал
0
19 вересня
22:00
Штутгарт
-
Спарта Прага
-
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Брест
-
01 жовтня
19:45
Барселона
-
Янг Бойз
-
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
Інтер
-
Црвена Звезда
-
01 жовтня
22:00
Жирона
-
Феєнорд
-
02 жовтня
19:45
Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ювентус
-
02 жовтня
22:00

Кейн та Грізманн — серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

20 вересня 2024

Гаррі Кейн, Getty Images

На нагороду претендують чотири футболісти.

Цього тижня відбулися матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів, за підсумками яких стали відомі імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня у головному єврокубку.

На нагороду претендують чотири футболісти:

- нападник Баварії Гаррі Кейн — чотири забиті м'ячі в матчі проти загребського Динамо (9:2);

- форвард Атлетіко Антуан Грізманн — гол та асист у зустрічі з Лейпцигом (2:1);

- півзахисник Баєра Флоріан Вірц — дубль у поєдинку проти Феєнорда (4:0);

- хавбек Боруссії Д Джеймі Байно-Гіттенс — два забиті м'ячі у грі з Брюгге (3:0).

Проголосувати за найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФА.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
   