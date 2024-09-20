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-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
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-
01 жовтня
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-
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02 жовтня
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-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
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Флік — про поразку від Монако: Суперник заслужив на перемогу

20 вересня 2024

Ганс-Дітер Флік, Getty Images

Німецький фахівець прокоментував фіаско своєї команди.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відповів на запитання журналістів після невдачі в матчі Ліги чемпіонів проти Монако (1:2)

Уже на 10-й хвилині каталонці залишилися в меншості — з поля був вилучений Ерік Гарсія. 

"Вилучення перевернуло хід гри. Ми повинні визнати, що суперник заслуговував на перемогу. Тепер нам необхідно прийти до тями і набратися сил — попереду ще сім матчів. 

Можна подивитися на це з позитивного боку: ми захищалися як команда, атакували як команда, у нас були гольові моменти, але суперник зіграв краще", — сказав Флік. 

На Football.ua доступний огляд матчу Монако — Барселона

Джерело: Diario SPORT (Sport.es)

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