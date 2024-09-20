Флік — про поразку від Монако: Суперник заслужив на перемогу

Німецький фахівець прокоментував фіаско своєї команди.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відповів на запитання журналістів після невдачі в матчі Ліги чемпіонів проти Монако (1:2).

Уже на 10-й хвилині каталонці залишилися в меншості — з поля був вилучений Ерік Гарсія.

"Вилучення перевернуло хід гри. Ми повинні визнати, що суперник заслуговував на перемогу. Тепер нам необхідно прийти до тями і набратися сил — попереду ще сім матчів.

Можна подивитися на це з позитивного боку: ми захищалися як команда, атакували як команда, у нас були гольові моменти, але суперник зіграв краще", — сказав Флік.

На Football.ua доступний огляд матчу Монако — Барселона.