Барселона вперше програла за Фліка

Поразки каталонцям завдав Монако.

Монако завершив переможну серію Барселони на старті сезону. "Монегаски" обіграли "синьо-гранатових" із рахунком 2:1 у матчі першого туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Для каталонського гранда це перша поразка в сезоні, а також перша невдача за нинішнього головного тренера Ганса-Дітера Фліка.

У п'яти попередніх зустрічах — усі вони відбулися в рамках Ла Ліги — Барселона змогла перемогти.

Нагадаємо, що Флік очолив команду перед початком кампанії. Німецький фахівець замінив раніше звільненого Хаві.

Зазначимо, що наступний суперник каталонців — Вільярреал. Поєдинок шостого туру чемпіонату Іспанії відбудеться 22 вересня.