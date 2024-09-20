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-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
Інтер
-
Црвена Звезда
-
01 жовтня
22:00
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-
Феєнорд
-
02 жовтня
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Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
22:00
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Барселона вперше програла за Фліка

20 вересня 2024

Ганс-Дітер Флік, Getty Images

Поразки каталонцям завдав Монако.

Монако завершив переможну серію Барселони на старті сезону. "Монегаски" обіграли "синьо-гранатових" із рахунком 2:1 у матчі першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. 

Для каталонського гранда це перша поразка в сезоні, а також перша невдача за нинішнього головного тренера Ганса-Дітера Фліка. 

У п'яти попередніх зустрічах — усі вони відбулися в рамках Ла Ліги — Барселона змогла перемогти. 

Нагадаємо, що Флік очолив команду перед початком кампанії. Німецький фахівець замінив раніше звільненого Хаві. 

Зазначимо, що наступний суперник каталонців — Вільярреал. Поєдинок шостого туру чемпіонату Іспанії відбудеться 22 вересня. 

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