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-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
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-
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-
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-
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-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
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Скорупські: Я вивчав пенальті Шахтаря, щасливий від цього

19 вересня 2024

Скорупські: Я вивчав пенальті Шахтаря, щасливий від цього

Голкіпер Болоньї висловився про нічию у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем.

У рамках першого туру основного раунду оновленої Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар в гостях зіграв у нульову нічию з Болоньєю, при цьому лідер "гірників" Георгій Судаков не зміг реалізувати пенальті на самому початку зустрічі.

Воротар Болоньї Лукаш Скорупські, який парировав удар 22-річного українця, поділився враженнями від результату протистояння з чинним чемпіоном України.

"Єдине, чого не вистачало — це гола. Якщо тобі не вдається перемогти, то нічия — це добре. Вболівальники, здається, задоволені, ми вдосконалюємося.

Я тут, щоб допомогти команді. Я вивчав пенальті суперника, щасливий від цього. Це очко, яке здобуте завдяки всій команді. Тепер ми думаємо про чемпіонат та першу перемогу.

У нас хороша команда, в ній багато молоді і є досвідчені гравці. Це була чудова гра індивідуально. Мені не обов'язково відбивати пенальті, для мене головне — перемогти", — заявив Скорупські для Sky Italia.

Дивитися відео найкращих моментів та огляд матчу Болонья — Шахтар ви можете на Football.ua.

Джерело: Sky Italia

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