Скорупські: Я вивчав пенальті Шахтаря, щасливий від цього

Голкіпер Болоньї висловився про нічию у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем.

У рамках першого туру основного раунду оновленої Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар в гостях зіграв у нульову нічию з Болоньєю, при цьому лідер "гірників" Георгій Судаков не зміг реалізувати пенальті на самому початку зустрічі.

Воротар Болоньї Лукаш Скорупські, який парировав удар 22-річного українця, поділився враженнями від результату протистояння з чинним чемпіоном України.

"Єдине, чого не вистачало — це гола. Якщо тобі не вдається перемогти, то нічия — це добре. Вболівальники, здається, задоволені, ми вдосконалюємося.

Я тут, щоб допомогти команді. Я вивчав пенальті суперника, щасливий від цього. Це очко, яке здобуте завдяки всій команді. Тепер ми думаємо про чемпіонат та першу перемогу.

У нас хороша команда, в ній багато молоді і є досвідчені гравці. Це була чудова гра індивідуально. Мені не обов'язково відбивати пенальті, для мене головне — перемогти", — заявив Скорупські для Sky Italia.

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