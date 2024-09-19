Болонья — Шахтар. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Донецький Шахтар стартував у новому розіграші оновленої Ліги чемпіонів із результату, який, напевно, має його не влаштовувати. Утім, повертаючись до новин перед грою "гірників" на виїзді проти італійської Болоньї, можна пригадати, що навіть на нічию в цій грі експерти давали вдвічі менше шансів, аніж на перемогу "россоблу", тоді як можливий успіх команди Маріно Пушича оцінювався ще з меншою вірогідністю.

Із такої точки зору можна зробити висновок, що Шахтар мав усі шанси на те, аби всіх здивувати, забивши пенальті на початку гри, але перша з шести останніх спроб хиба Судакова з позначки перелякала не тільки "гірників", а ще й їхніх суперників. Болонья, власне кажучи, теж нікого не здивувала й лише в першій половині другого тайму по-справжньому використовувала свої козирі. На жаль, донеччани свої так і не розкрили.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Ренато Далл’Ара (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 7,0. Найкращим гравцем матчу УЄФА визнав центрального захисника Шахтаря Миколу Матвієнка, але ми з цим можемо не погодитись. Бо з точки зору результату "сухий" матч для "гірників" забезпечив саме їхній воротар. П’ять сейвів — наче й не багато, але якщо вже дивитись ситуації, коли рятував Різник, то це було дійсно самовіддано й видовищно. А ще трохи аномальні (у Скорупські, наприклад, утричі менше) для голкіпера 66 передач за матч варто відзначити.

Юхим Конопля — 5,5. Українського правого захисника Шахтаря Пушич вирішив використати з огляду на його досвід та якісні виступи ще в минулому розіграші єврокубків, але цього разу Конопля був майже непомітним у підключеннях до атаки, як і загалом правий фланг "гірників", так ще й ця прикра травма перед перервою припинила його участь у поєдинку.

Валерій Бондар (6,0) — Микола Матвієнко (6,5) — 6,0. Найкращий гравець матчу — центральний захисник однієї з команд, який при цьому не відзначився результативною дією, — це вже має багато сказати про гру загалом. Матвієнка можна відзначати з тієї точки зору, що на ньому замикалась уся комбінаційна гра Шахтаря, і саме він мав започатковувати контратаки з пасток, які "гірники" розставляли для суперників — тут Пушич нікого не здивував. І Микола цим і займався, власне кажучи, тоді як Бондар одного разу підстрахував Коноплю в першому таймі ціною попередження й надалі мусив бути дуже обачним.

Педріньйо Азеведо — 7,0. Ще один футболіст Шахтаря, який відзначився якісною грою в цій зустрічі, — це бразильський лівий захисник. На легких ногах Педро Енірке, або Педріньйо Азеведо — кому як заманеться, спокійно протистояв Орсоліні один-в-один, що той аж мусив міняти фланги, що було яскраво помітно наприкінці першого тайму.

Артем Бондаренко — 6,0. Бліденька гра центрального півзахисника, хоча як можна було перевершити хет-трик у чемпіонаті за кілька днів до цього, навіть з огляду на підвищення рівня складності турніру? Бондаренко не припускався грубих помилок, але при цьому й не вражав якимось цікавим виконанням, а натомість більше працював у захисті.

Дмитро Криськів — 6,0. Пушич старанно намагається таки зробити з Криськіва універсального опорного півзахисника для сучасного футболу й подальшої заміни Тарасу Степаненку, і невідомо, чи подобається така роль самому Дмитру, адже в більшості матчів доводиться відходити навіть на третій план. Цього разу теж — суперники так і не дочекались значних помилок у контролі від Криськіва, а от із просування до атаки якось не склалось.

Георгій Судаков — 3,0. Головний невдаха матчу? Якщо не забив пенальті, який, за великим рахунком, міг прибити дебютантів Ліги чемпіонів уже на старті, то так, дійсно невдаха. Судаков приїхав до Італії, і якщо влітку його хотіли такі великі клуби, як Ювентус та Мілан, то після такого "перформансу" можуть і перехотіти. 16 утрат м’яча за гру — забагато для футболіста, на якому й зав’язувався план Пушича. А потім ще скажуть, що в автора ігрового малюнку Шахтаря щось пішло не так — тут і ходити не треба в пошуках винуватця.

Олександр Зубков — 5,0. Ще одне велике розчарування цього вечора. Зубков повернувся до стартового складу в матчі проти Карпат і грав настільки ж натхненно, наскільки цього разу був непомітним на полі в принципі впродовж 79 хвилин участі в поєдинку. Добре, задум був продавлювати фланг Поша, і подивіться, яким був результат цього вже на перших хвилинах. Але так, щоб грати весь матч за одним і тим самим маршрутом? Усе це й призвело до того, що Зубков розгубився у вирішальний момент у другому таймі, після чого його й замінили. А міг би ще й Судакову оцінку підкоригувати.

Данило Сікан — 5,5. У центрального нападника Шахтаря й м’яча не було майже на початку гри, а потім йому провів процедуру із збільшення носу втричі воротар Скорупські, і на цьому гра для Сікана завершилась.

Егіналду — 6,0. Поява саме цього бразильця в опції з трьох для вибору була дуже цікавим рішенням від Пушича, і тепер хтось може стверджувати, що тренер був неправий у чомусь? Уже на перших хвилинах Егіналду зачепився, поставив спину, заробив пенальті, але команда його не змогла реалізувати. Міг стати автором майже асисту, але потім із усіма цими замінами та переходом до центру нападу розгубився.

Невертон — 6,5. Про таку появу на полі за ходом дуже непростої гри, як удалась Невертону, кажуть, що гравець себе "продавав". І дійсно, захисники Болоньї ще загадають зранку проти цю мініатюрну бразильську дзиґу через біль у попереку, який довелось добряче покрутити, аби за ним устежити. Але знову ж таки — працював лише лівий фланг, і вся ця нестримна самба зрештою стала суперникам зрозумілою.

Вінісіус Тобіас — 6,0. Рішення Пушича про ротацію праворуч у захисті виглядало відверто дивним і, судячи з усього, тренер просто спирався на досвід своїх футболістів, чого в Коноплі точно більше. Але поява на полі Вінісіуса, нехай, на жаль, і вимушена, показала, що він цілком готовий конкурувати на такому рівні. Окрім одного моменту з позиційними хибами у власному штрафному в другому таймі, але в той період матчу вся команда трохи розгубилась. Ще були питання по попередженню, яке арбітр вигадав на рівному місці, але то вже для контексту підготовки до наступних ігор.

Тарас Степаненко, Марлон Гомес, Лассіна Траоре — Пушич вимушено спалив два слоти для замін, не проводив ротацію під час перерви, бо в цьому вже й потреби не було, а потім видав одразу потрійну заміну під завісу гри. Траоре в підсумку м’яч у чужому штрафному отримав лише раз, а два гравця в центрі поля "присіли" на картки в не надто обов’язкових ситуаціях. Така от ротація.

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