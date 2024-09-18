"Бокс на місці?": Сікан показав наслідки зіткнення з голкіпером Болоньї

Гравець Шахтаря жартівливо прокоментував отримане пошкодження.

Центральний нападник Шахтаря Данило Сікан після матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Болоньї поділився селфі на своїй сторінці в Instagram.

Болонья — Шахтар 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 18.09.2024

Українець з'явився в старті "гірників", але був вимушений залишити поле вже на 35-й хвилині. До цього призвело його зіткнення з голкіпером Болоньї Лукашем Скорупські.

Данило був не єдиним гравцем Шахтаря, якого Маріно Пушичу довелося замінити ще до завершення першого тайму поєдинку в Італії. Пошкодження зазнав і правий захисник донеччан Юхим Конопля.