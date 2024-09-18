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-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
Інтер
-
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-
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-
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-
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-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
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-
02 жовтня
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"Бокс на місці?": Сікан показав наслідки зіткнення з голкіпером Болоньї

18 вересня 2024

Данило Сікан, Getty Images

Гравець Шахтаря жартівливо прокоментував отримане пошкодження.

Центральний нападник Шахтаря Данило Сікан після матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Болоньї поділився селфі на своїй сторінці в Instagram.

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Українець з'явився в старті "гірників", але був вимушений залишити поле вже на 35-й хвилині. До цього призвело його зіткнення з голкіпером Болоньї Лукашем Скорупські.

Данило був не єдиним гравцем Шахтаря, якого Маріно Пушичу довелося замінити ще до завершення першого тайму поєдинку в Італії. Пошкодження зазнав і правий захисник донеччан Юхим Конопля.

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