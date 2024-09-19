Матвієнко — про нічию з Болоньєю: Якщо оцінювати гру загалом, то результат, мабуть, закономірний

Гравець дав свій коментар щодо старту Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Центральний захисник Шахтаря Микола Матвієнко висловився щодо нічийного результату в матчі проти Болоньї в 1 турі Ліги чемпіонів, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Болонья — Шахтар 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 18.09.2024

Гравець поділився, наскільки він задоволений таким стартом "гірників" у турнірі.

"Не можу сказати, що ми повністю задоволені, та якщо оцінювати гру загалом, то результат, мабуть, закономірний. Нічия 0:0 – це непоганий старт у Лізі чемпіонів, хоча, звісно, дуже хотіли перемогти", — додав Матвієнко.

Захисник також відповів, чи відчувався емоційний спад після нереалізованого Судаковим пенальті.

"Це Ліга чемпіонів, тут не може бути спаду. Вважаю, що наші плани трохи змінила погода, тому довелося перебудовуватися в середині матчу, гра вийшла нервовою. Також було багато довгих передач", — сказав він.

В УЄФА Миколу визнали найкращим гравцем матчу.

"Уперше отримав цю нагороду, і це дуже приємно. Не очікував, але щиро дякую всім за підтримку. Звичайно, приємно отримувати такі відзнаки, але було б краще, якби ми перемогли", — зазначив центрбек.

Наостанок, Матвієнко розповів, як оцінює шанси Шахтаря в цій ЛЧ.

"Як мінімум, потрапити до зони команд, які борються за плей-оф", — заявив гравець донецького клубу.

Нагадаємо, після матчу проти Болоньї нападник "гірників" показав наслідки зіткнення з голкіпером італійців.