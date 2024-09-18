Куртуа: У новому форматі Ліги чемпіонів дуже важливо було розпочати з перемоги

Голкіпер "вершкових" поділився своїми думками після гри зі "швабами".

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував перемогу своєї команди у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Штутгарта (3:1), у якому його було визнано найкращим гравцем.

"Штутгарт — дуже атакуюча команда і грає добре, але вони також залишають за собою простір. У перші 25 хвилин вони нам нашкодили, але потім ми покращали і забили. Тоді ми не знали, як використовувати контратаки та швидкі переходи, але добре відреагували на їх гол та перемогли.

Вони добре пресингували. Іноді все виходило добре, а іноді ми ускладнювали собі життя, тому що не могли знайти вільного гравця. Це те, над чим нам потрібно працювати. У новому форматі Ліги чемпіонів дуже важливо було розпочати з перемоги.

Гол Ендріка? Якщо у вас є впевненість та сила, щоб бити, всі повинні мовчати. Він має багато індивідуальності, щоб бити, а не віддавати м'яч Віні чи Кіліану.

Віддана футболка вболівальнику? Був хлопчик у воротарській футболці та з гарним банером. Тих, хто приходить у футболці воротаря, на стадіоні не так багато, і я сподіваюся, що подарувавши йому цю футболку, він здійснить свою мрію. Ніколи не знаєш, чи зможеш досягти своєї мети", — наводить слова Куртуа прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Штутгарт.