Анчелотті: Якщо хтось думає, що вигравати матчі у Лізі чемпіонів легко, то він помиляється

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри зі "швабами".

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у стартовому турі основного етапу Ліги чемпіонів проти Штутгарта (3:1).

"Ми все ще намагаємося знайти кращу версію себе. Ми погано розпочали гру, а суперник вигравав єдиноборства та взяв гру під свій контроль. Ми забили на початку другого тайму, але він зміг зрівняти рахунок, і у нас вистачило сил пожертвувати собою та виграти гру. Якщо хтось думає, що вигравати матчі у Лізі чемпіонів легко, то він помиляється.

Я провів понад 200 ігор у цьому турнірі та не пам'ятаю жодної гри без страждань. Реал чудово знає, що означає виграти Лігу чемпіонів із стражданнями. Ми виграли дві останні Ліги чемпіонів, добре захищаючись та використовуючи швидкість тих, хто перебуває попереду. Нам потрібно більше працювати над володінням м'ячем, але ми ніколи не повинні забувати, що найпростіший спосіб завдати шкоди – це якнайшвидше наблизитися до воріт суперника.

Минулого року ми виграли першу гру у берлінського Уніона на 95 хвилині та сильно страждали. Проти Хетафе те саме. У стражданнях немає нічого нового. У таких матчах треба боротися, конкурувати та страждати.

Доводиться обирати між побудовою футболу чи вертикальною грою. Відповідальність лежить на тренері, який вважає за краще грати вертикально. Бувають моменти, коли вам потрібно будувати, а іноді доводиться грати безпосередньо, тому що у нас дуже швидкі нападники.

Ендрік мав сміливість, бо найкращим рішенням було скористатися перевагою три до одного, але він був переконаний забити, і зробив це дуже добре, бо кінцева мета — забити. Це було найскладніше рішення, але воно вийшло дуже вдалим. Він здатний зробити те, що ніхто не може подумати. Ніхто не думав, що він битиме в такій ситуації. Він має цей дар, який дуже ефективний, і на тренуваннях видно, що він має щось особливе. Він дуже ефективний, з дуже сильним та дуже швидким ударом. Я не лізу в його особисте життя. Єдине, що я можу сказати, це те, що за ці два дні він показав себе дуже сміливим у всіх відношеннях.

Тібо Куртуа, безперечно, найкращий воротар у світі, але в мене вже були воротарі високого рівня. На даний момент Куртуа найкращий з усіх.

Заміна Лукаса Васкеса? У захисників було багато дуелей, і Лукас уже був на картці. Я вважав за краще уникнути ризику. Захисники добре спрацювали ззаду. В атаці вони могли б зіграти краще", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Штутгарт.