Хеннес: Ми розчаровані результатом, але можемо пишатися собою

Наставник "швабов" поділився своїми думками після гри з "вершковими".

Головний тренер Штутгарт Себастьян Хеннес прокоментував поразку своєї команди у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Реала (1:3).

"Ми хотіли грати сміливо, показати нашу мужність і дотримуватися свого стилю, як ми зазвичай граємо у Бундеслізі. Звичайно, ми розчаровані результатом, але можемо пишатися собою.

Вони забили, коли ми справді вірили, що контролюємо гру. Ми добре володіли м'ячем, але згодом Реал забив. Це була цікава гра з безліччю моментів від обох команд. Штутгарт сприяв тому, що це був незабутній матч. Ми пишаємось собою. Я нагадав гравцям про те, чого ми хотіли досягти, і майже все, що ми планували, було виконано. З іншого боку, ми були так близькі до перемоги. Ми здобули величезний досвід і будемо використовувати його у наступних матчах.

Куртуа, без сумніву, один із найкращих воротарів у світі, і він знову це довів. У футболі перемагають чи програють завдяки голам. У Реала чудова якість у захисті та атаці. Ми мали свої моменти, але Куртуа відіграв вирішальну роль", — наводить слова Хеннеса прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Штутгарт.