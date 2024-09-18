Ендрік — наймолодший автор голу Реала в Лізі чемпіонів

Бразилець забив у віці 18 років і 58 днів.

Нападник Реала Ендрік відзначився голом у дебютному матчі в Лізі чемпіонів.

Юний бразилець вийшов на поле на 80-й хвилині матчу проти Штутгарта (3:1), замінивши Джуда Беллінгема, а в компенсований час вразив ворота і встановив на табло підсумковий результат.

Згідно з відомостями Opta, Ендрік став наймолодшим в історії гравцем, який забив за Реал у Лізі чемпіонів, — 18 років і 58 днів.

Форвард побив рекорд легендарного Рауля Гонсалеса, який відзначився у віці 18 років і 113 днів у 1995 році. До слова, тоді іспанець оформив хет-трик у поєдинку з Ференцварошем.

Нагадаємо, що Ендрік перебрався в Реал минулого літа з бразильського Палмейраса.