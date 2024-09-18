Стрічка новин

00:02

Ліверпуль не залишив шансів Мілану

00:01

Реал не без проблем дотиснув Штутгарт

23:56

Баварія з покером Кейна та непристойним рахунком знищила Динамо З

23:56

Спортінг Лісабон здолав Лілль у матчі Ліги чемпіонів

23:23

Ювентус — ПСВ 3:1 Відео голів та огляд матчу 17.09.2024

23:10

Кейн побив рекорд Руні

22:55

Пушич: Можу погодитися з експертами, які оцінюють шанси Шахтаря у Лізі чемпіонів не дуже високо

22:22

Бондаренко: Для Болоньї участь у Лізі чемпіонів є особливою подією, тому очікуємо на цікавий матч

21:46

Астон Вілла не відчула спротиву від Янг Бойз у Лізі чемпіонів

21:38

Ювентус не залишив шансів ПСВ