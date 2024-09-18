Реал не без проблем дотиснув Штутгарт
18 вересня 2024
Команда Карло Анчелотті інколи виглядала ніяково в захисті, але чужими помилками користувалась краще за суперників.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Штутгарт 3:1
Голи: Мбаппе, 46, Рюдігер, 83, Ендрік, 90+5 — Ундав, 68
Реал: Куртуа — Васкес (Мілітао, 46), Карвахаль, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені (Модрич, 70) — Родріго (Гюлер, 75), Беллінгем (Ендрік, 80), Вінісіус — Мбаппе.
Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Чейс, 63), Руо (Загаду, 89), Шабо, Міттельштедт — Левелінг, Штіллер, Каразор — Мійо (Демірович, 76), Ундав (Туре, 76), Фюріх (Рідер, 63).
Попередження: Васкес, Вальверде, Мілітао, Модрич — Міттельштедт