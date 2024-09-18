Мбаппе: Це був важкий матч, але Ліга чемпіонів — це завжди складно

Форвард "вершкових" забив свій перший гол у Лізі чемпіонів у футболці мадридського клубу.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу своєї команди у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Штутгарта (3:1).

"Це був чудовий вечір. Ми хотіли розпочати з перемоги. Це був важкий матч, але Ліга чемпіонів – це завжди складно. Ліга чемпіонів змінилася, і важливо вигравати, щоб побачити, чи швидко ми пройдемо далі чи ні. Тепер ми збираємось продовжити гру у чемпіонаті та сподіваємось здобути перемогу в суботу.

Штутгарт грав добре, а у нас були проблеми з грою та отриманням м'яча позаду. Ми мали можливості забити, але другий тайм ми почали дуже добре. Ми чинили тиск, грали у свою гру і швидко забили гол. Матч був бокс-бокс, і вони зрівняли рахунок. Потім всі вболівальники Мадрида старанно працювали, і ми досягли другого голу. Пізніше Ендрік забив свій гол, і ми виграли гру.

З кожною грою я почуваюся краще і тепер забиваю голи. Я тут щасливий. Коли ти граєш за Реал, ти маєш вигравати усі титули. У кожній грі ми намагаємося виграти, і коли ти носиш цю емблему, ти маєш перемагати", — наводить слова Мбаппе прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Штутгарт.