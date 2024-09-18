Реал — Штутгарт 3:1 Відео голів та огляд матчу 17.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату мадридський Реал на власному полі приймав німецький Штутгарт та здобув важку перемогу з рахунком 3:1.

Команда Карло Анчелотті була критично близькою до того, аби пропустити до перерви, і навіть не одного разу, однак утрималась. А вже на початку другого тайму "королівські" таки піймали суперників на швидкій атаці.

Проте потім мадридці все ж таки пропустили, тож мали знову демонструвати характер на останніх хвилинах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Штутгарт у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Реал — Штутгарт 3:1

Голи: Мбаппе, 46, Рюдігер, 83, Ендрік, 90+5 — Ундав, 68

Реал: Куртуа — Васкес (Мілітао, 46), Карвахаль, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені (Модрич, 70) — Родріго (Гюлер, 75), Беллінгем (Ендрік, 80), Вінісіус — Мбаппе.

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Чейс, 63), Руо (Загаду, 89), Шабо, Міттельштедт — Левелінг, Штіллер, Каразор — Мійо (Демірович, 76), Ундав (Туре, 76), Фюріх (Рідер, 63).

Попередження: Васкес, Вальверде, Мілітао, Модрич — Міттельштедт