Михавко: Не опускаємо руки, ще є матч-відповідь

Тарас Михавко поділився своїми думками після першої гри з Зальцбургом.

Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував поразку своєї команди у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (0:2).

"Прикро, що пропустили, хоча могли забивати, у нас теж були хороші моменти. Але, на жаль, такий результат. Тим не менш, не опускаємо руки, тому що є ще матч-відповідь, будемо готуватися, аналізувати припущені помилки, і все буде добре. Це лише перший тайм у нашому протистоянні з Зальцбургом, другий матч буде в Австрії. Підійдемо до нього в хорошому настрої, проаналізуємо все та будемо грати.

Звичайно, у Зальцбурга хороша команда, вони тримали темп і було нелегко. Але ми знали, що так буде, оскільки це матч плей-оф Ліги чемпіонів, і тут всі команди хорошого рівня. Тож, ми готувалися, але, на жаль, так сталося, що пропустили прикрий м’яч у першому таймі, і це, звісно, вплинуло на нас. Рук не опускали, хотіли забити, і на другий тайм виходили з думками, що потрібно забивати й як мінімум зрівнювати рахунок. Але вийшло так, що призначили пенальті наші ворота, і це знову вдарило по нас у психологічному плані. Тим не менш, усе одно хотіли забити гол, прагнули до цього, але, на жаль, не вдалося. Думаю, у нас ще все попереду, є матч-відповідь, тому будемо прагнути здобути позитивний результат для себе.

Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2 Відео голів та огляд матчу

Чи було важко діяти проти Зальцбурга на другому поверсі? Не те, щоб важко. Просто у них хороша команда, футболісти добре підготовлені у фізичному плані, і нам було нелегко – це точно. Ми знали, що вони грають у такому стилі, але, якщо чесно, було нелегко.

Звичайно, погода впливала на нашу гру, але умови однакові для обох команд, тож на щось жалітися немає сенсу.

На стадіоні були присутні майже вісім тисяч глядачів? Ми відчували цю підтримку, кожну хвилину, і дякуємо вболівальникам, що прийшли на стадіон та підтримали нас. Також, звісно, щира подяка Збройним Силам України, без яких ми не змогли би тут грати", — наводить слова Михавко прес-служби клубу.

Нагадаємо, матч-відповідь Зальцбург — Динамо відбудеться 27 серпня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.