Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2 Відео голів та огляд матчу 21.08.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбувся 21 серпня 2024 року.

У рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо програло першу частину протистояння з австрійським Зальцбургом із рахунком 0:2.

У команди Олександра Шовковського були перспективні атаки та моменти, проте водночас були й проблеми з реалізацією.

РБ Зальцбург, в свою чергу, забив на 29-ій хвилині матчу завдяки зусиллям Доржелеса, а одразу після перерви К'єргор подвоїв перевагу австрійців завдяки реалізованому пенальті після порушення Караваєва.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — РБ Зальцбург у рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25



Плеєр: YouTube

Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2

Голи: Доржелес, 29, К’єргор, 49 (пен.)



Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Брагару, 71), Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко (Михайленко, 65), Шапаренко — Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат (Тимчик, 71), Кабаєв (Супряга, 88).



РБ Зальцбург: Бласвіх — Дедич, П’янтковські, Байду, Терзич (ван дер Бремпт, 26) — Бідструп, Гурна-Дуат (Капальдо, 69), К’єргор (Ратков, 85) — Доржелес (Дагім, 68), Єо (Лукич, 69), Глух.



Попередження: Шапаренко (не на полі), Дубінчак — Дедич (не на полі), ван дер Бремпт