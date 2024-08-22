Лейндерс: Це був лише перший тайм

Керманич Зальцбурга прокоментував перемогу над Динамо Київ.

У першому протистоянні плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА напередодні австрійський Зальцбург обіграв київське Динамо.

Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоних биків" Пепейн Лейндерс прокоментував виступ власної команди.

"Це був лише перший тайм, тоді як зараз нам потрібно трохи заспокоїтись, тому що в грі було все!

Моменти, коли ми були неймовірні з м'ячем, і моменти, коли ми були видатні в боротьбі за м’яч.

Але були також моменти, коли ми не знаходили правильного підходу для пресингу і легко втрачали м’яч.

Проте, звичайно, я задоволений результатом і грою своїх хлопців", — заявив нідерландський фахівець.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 27 серпня.