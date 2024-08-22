Ван дер Бремпт: Зальцбург ще не в Лізі чемпіонів

Захисник Зальцбурга прокоментував перемогу над Динамо Київ.

У першому протистоянні плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА австрійський Зальцбург напередодні обіграв київське Динамо.

Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "червоних биків" Ігнасе ван дер Бремпт прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, це була непроста гра для нас. Динамо — хороший суперник, але ми залишались спокійними під їхнім тиском на початку матчу, а потім почали грати в свій футбол.

Видно, що ми добре розігрували вільні зони, особливо під час гола — ми підійшли до цього моменту дуже зріло.

Але всі розуміють, що ми ще не в Лізі чемпіонів. Попереду все ще є одна гра, у якій ми повинні бути готові віддати все заради перемоги", — заявив нідерландський виконавець.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 27 серпня.