П’янтковські: Зальцбург уже не може дочекатись другого матчу

Захисник Зальцбурга прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Австрійський Зальцбург напередодні в першому протистоянні плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА обіграв київське Динамо.

Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "червоних биків" Каміль П’янтковські прокоментував виступ власної команди.

"Це був хороший матч для нас. Ми добре грали, забили два голи і не пропустили жодного у відповідь. Тож ми щасливі, навіть якщо ми повинні залишатися зосередженими, тому що це лише половина дуелі.

Для мене було дуже особливим те, що моя сім'я, близько 20 осіб, була на трибунах у цей вечір.

Ми хочемо потрапити до Ліги чемпіонів і вже не можемо дочекатись другого матчу!", — заявив польський виконавець.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 27 серпня.