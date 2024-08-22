Дедич: Удома проти Динамо Київ також буде нелегко

22 серпня 2024

Амар Дедич, Getty Images

Захисник Зальцбурга прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Напередодні в першому протистоянні плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА австрійський Зальцбург обіграв київське Динамо.

Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "червоних биків" Амар Дедич прокоментував виступ власної команди.

"Хороший результат для нас, навіть якщо це була важка гра. У нас було кілька хороших моментів, і ми їх реалізували.

Час від часу в нас виникали небезпечні моменти позаду, тож нам ще треба вдосконалюватись і відповідально готуватись до другого матчу, тому що вдома теж буде нелегко", — заявив боснійський виконавець.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 27 серпня.

Джерело: РБ Зальцбург

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