Динамо Київ програло першу частину дуелі проти Зальцбурга

Команда Олександра Шовковського з алогічним рахунком завершило номінально домашній матч у Любліні.

Уже менше, аніж два тижні залишається до початку осінньої частини футбольного сезону, тож невдовзі розпочнеться перший розіграш основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА в її оновленому форматі. Від України з нововведеннями вже точно матиме можливість ознайомитись донецький Шахтар, а ось чи випаде така нагода футболістам київського Динамо — залежало суто від них.

І ще трохи від австрійського Зальцбурга, який є останнім суперником "біло-синіх" на шляху до групового етапу. Сербський Партизан та шотландський Рейнджерс команда Олександра Шовковського залишила позаду, однак цього разу їм протистояв колектив, який тривалий час був гегемоном на внутрішній арені, і лише в минулому сезоні Штурму з міста Грац удалось розбити домінування "червоних биків". Але їхній концерн футбольних зірок від того не зупинився.

Гімн Ліги чемпіонів УЄФА, відповідно до регламенту, пролунав на цій стадії турніру, тож київське Динамо було дуже задоволено від того, що мало змогу його нарешті почути. Але ж цього лишень факту точно недостатньо було для команди Шовковського, що продемонстрували спроби активно пресингувати суперників від "біло-синіх" на початку гри.

Так, Зальцбург точно не злякався такого тиску, бо й сам розраховував на таку саму поведінку на полі. Однак розхитати впевненість австрійців усе ж таки вдалось, а там залишались лише деталі до успіху. Ось саме в цих деталях і була проблема, бо хто заважав тому ж Ярмоленку двічі, а то й тричі, краще розпорядитись м’ячем у своїх гольових моментах?

А ще мала місце шалена злива, яка виключно спонукала команди до надзвичайно швидкого й контактного футболу. Хтось не витримав цей темп і перегрівся, як Шапаренко наприкінці тайму, а хтось дав слабину в іншому плані, як Терзич, який травмувався. Тоді здавалось, що втрата фактично єдиного лівого захисника має створити Зальцбургу проблеми, але суперники вистрілили першими.

На 29 хвилині пройшла передача в зону центральних захисників від Єо на Нене Доржелеса й останній ударом у правий кут відкрив рахунок у грі. Точно не надто логічною виглядала ця історія, із огляду на дії Динамо до цього, однак нічого з тим уже заподіяти було неможливо. Треба було відіграватись, і от із цим уже було все не так оптимістично.

Банально, Зальцбург за час до перерви створив більше за киян, бо гості трохи збавили оберти, а от Динамо продовжувало грати інтенсивно й із швидкою лінією. Але ж простору такого вже не було, а натомість прийшли комбінації від "червоних биків", які подекуди завершувались яскравими ударами накшталт пострілу К’єргора, який ледь потягнув Бущан.

У другому таймі все почалось із помилки Караваєва на рівному місці, коли передачу з правого флангу атаки суперників Олександр намагався перехопити перед Єо, але вийшло так, що просто збив суперника. Отже, пенальті, удар К’єргора в правий кут і смутку стало ще більше.

Але тоді тривала лише 49 хвилина, тож точно нічого для обох команд не було завершено. У тому, що підсумковий рахунок гри виявився таким, який ми побачили на табло після фінального свистка, провина виключно Динамо. Краще треба було використовувати моменти. Або, для початку, хоча б Ярмоленко мав дати раду своїм ударам, то може й на більше можна було б розраховувати.

Австрійці при цьому відверто грались із вогнем на останніх хвилинах, хоча що там приховувати, якщо вони також мали шанс зробити матч-відповідь узагалі непотрібним. Якби Бущан не витягнув удар Глуха, а Капальдо двічі не схибив із правого флангу штрафного під завісу гри, коли не футбол був, а суцільні контратаки, то ми б зараз говорили в геть іншому настрої. А так — шанси є, але своє треба забирати, а потім — на суперників кивати.

Матч-відповідь поміж австрійським Зальцбургом та київським Динамо відбудеться 27 серпня.Динамо Київ —0:2Доржелес, 29, К’єргор, 49 (пен.)Бущан — Караваєв (Брагару, 71), Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко (Михайленко, 65), Шапаренко — Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат (Тимчик, 71), Кабаєв (Супряга, 88).Бласвіх — Дедич, П’янтковські, Байду, Терзич (ван дер Бремпт, 26) — Бідструп, Гурна-Дуат (Капальдо, 69), К’єргор (Ратков, 85) — Доржелес (Дагім, 68), Єо (Лукич, 69), Глух.Попередження: Шапаренко (не на полі), Дубінчак — Дедич (не на полі), ван дер Бремпт