Матч Партизан — Динамо Київ обслужить румунська бригада арбітрів

Матч розпочнеться 31 липня о 21:00 за київським часом.

Стала відома бригада арбітрів, яка обслужить матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між сербським Партизаном та київським Динамо.

Головним арбітром буде румун Маріан Барбу, якому допомагатимуть його співвітчизники — Міхай Маріка та Імре Ласло Буксі.

Резервним рефері призначено Себастіана Колтеску.

З киянами 35-річний румун раніше не зустрічався, але він обслуговував матч Ліги конференцій між Вадуцом та Дніпром-1 (1:2) у 2022 році.