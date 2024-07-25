Матч Партизан — Динамо Київ обслужить румунська бригада арбітрів

25 липня 2024

Маріан Барбу, frf.ro

Матч розпочнеться 31 липня о 21:00 за київським часом.

Стала відома бригада арбітрів, яка обслужить матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між сербським Партизаном та київським Динамо.
Головним арбітром буде румун Маріан Барбу, якому допомагатимуть його співвітчизники — Міхай Маріка та Імре Ласло Буксі.
Резервним рефері призначено Себастіана Колтеску.
З киянами 35-річний румун раніше не зустрічався, але він обслуговував матч Ліги конференцій між Вадуцом та Дніпром-1 (1:2) у 2022 році.
Нагадаємо, матч-відповідь Партизан — Динамо відбудеться 31 липня, о 21:00 за Києвом. У першій грі Динамо розгромило сербів із рахунком 6:2.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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