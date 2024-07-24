Гендиректор Партизана — про те, що гравці Динамо не потисли руки суперникам: Чим завдячувати такій неспортивній поведінці?

Кияни скасували офіційні заходи напередодні матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Генеральний директор Партизана Мілош Вазура відреагував на слова головного тренера Динамо Олександра Шовковського, який перед очним матчем команд у відборі Ліги чемпіонів засудив участь сербського клубу в товариських іграх у Росії.

"Чим завдячувати такій неспортивній поведінці? Наша країна не відмовилася від визнання територіальної цілісності цієї країни.

Ми повинні відповісти, запитавши, що зробила Україна щодо агресії НАТО проти нашої країни, і що нам слід робити і як ми повинні на них реагувати?

Чому хтось ставить себе на п'єдестал морального судді і судить виходячи з цього про справи і поведінку сербів і дає нам уроки без жодних аргументів?! Чи засудили вони коли-небудь цю агресію або дистанціювалися від злочинів, скоєних проти нас?

Чому таке судження і засудження поширюється і на спортивні поля? Цьому не місце в спортивних змаганнях. Сербія послідовно тримається осторонь усіх військових конфліктів і наполегливо проповідує мир", — цитує Вазуру "Спортски Журнал".