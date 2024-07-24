Динамо Київ — Партизан. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Привід дніпровського Дніпра-1 за день до цього встиг нас усіх дуже засмутити, однак черговий єврокубковий сезон українські клуби все ж таки розпочали з перемоги. Від київського Динамо очікували виключно одного — треба було покарати сербський Партизан за надзвичайно велике бажання забруднитись у болотній країні. І команда Олександра Шовковського це зробила. При чому як саме! Тепер і про обов’язковість матчу-відповіді для визначення учасника наступного раунду можна замислитись. Однак ні, цю розмову з "гробарями" ще не завершено.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні Арена Люблін (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 7,5. Насправді, у воротаря киян цього вечора роботи було не надто багато. Гол із пенальті став фактично першим викликом безпосередньо для Бущана, після чого він дійсно виручив у моменті з ударом того-таки Сальданьї поміж другим та третім м’ячами Динамо перед перервою. А так щоб постійно бути залученим до гри, то ні, Партизан для цього належних умов не створив.

Олександр Караваєв — 7,5. Для правого захисника "біло-синіх" усе починалось фактично з привозу пенальті на рівному місці та ще кількох невпевнених епізодів під час роботи з м’ячем. Тоді здавалось, що Караваєв у гру не увійшов, а незрозумілий стан Тимчика, який залишився поза заявкою, залишав мало опцій для ротації. Шовковський у підсумку таки зняв із гри свого підопічного, але той устиг компенсувати огріх забитим м’ячем.

Максим Дячук — Денис Попов — 8,0. Навантаження на центр захисту Динамо цього вечора було помірним, і форвард Сальданья проблеми створював радше гравця на флангах оборони. При цьому обидва пропущених м’ячі прийшли також радше з-за меж зони відповідальності Попова та Дячука, які фактично не залишали своїм суперникам шансів у очних протистояннях. А Денис ще й гол на свій рахунок зумів записати під час одного із стандартів. Максим, до речі, міг зробити це й раніше за партнера, але схибив у відмінній ситуації.

Костянтин Вівчаренко — 7,0. Лівий захисник киян у цій грі долучався до атаки дуже обережно й недарма — здебільшого, якщо в Партизана щось і виникало попереду, то акцент робився саме на зоні Вівчаренка. Другий гол та момент Сальданьї в першому таймі саме звідти й приходили. Але коли Костянтин усе ж таки забезпечував ширину нападу власної команди, то це майже гарантувало небезпечний пас під завершення.

Віталій Буяльський — 6,5. У атакувального півзахисника Динамо цей матч вийшов не надто вдалим. Буяльського не просто так цінують за вміння майже з нічого створювати забиті м’ячі, і перед першим голом суперників він мав таку нагоду, але не забив. А потім опоненти зуміли його закрити, тож заміна поперерві не змусила на себе довго чекати.

Володимир Бражко — 8,5. Напевно, багато хто чекав від опорника киян дальніх пострілів ще під час матчів збірної на Євро-2024, однак значно більш сміливо Бражко почуває себе саме на клубному рівні. Перший — аби пристрілятись, другий — гол, третій — фактично передгольовий пас. Так і працює ця гармата. А ще й у боротьбі непогано повозився із суперниками.

Микола Шапаренко — 9,0. У контексті центрального півзахисника команди Шовковського теж не гріх пригадати матчі Євро за участі нашої збірної й ту динаміку, яку забезпечував Шапаренко. Безперечно важкою була ця гра для будь-якого технічного футболіста через дії суперників, але Микола зумів вибратись із-під опіки та видав кілька дуже яскравих епізодів. Із забитим м’ячем, певна річ.

Андрій Ярмоленко — 7,0. Якби залетів той удар через себе від нападника Динамо на початку гри, то хвиля розмов щодо його зарядженості на сезон б понеслась нечуваної потужності. Але тоді гола не сталось, як і не сталось його потім у кількох епізодах за участі Андрія в чужому штрафному. Але в моменті з м’ячем Бражка роль досвідченого лідера киян усе ж таки була чи не вирішальною.

Владислав Ванат — 7,5. Коли розгромний рахунок на табло, то очікується, що нападник доклав до цього левову частку зусиль. Але Ваната ми можемо побачити лише серед асистентів під час м’яча Караваєва. Решта дій Владислава — то підготовча фаза й суцільна боротьба, які завжди залишаються поза увагою більшості. Але класний пас п’ятою в моменті з голом Піхальонка все ж таки запам’ятався.

Владислав Кабаєв — 8,5. Швидкість та винахідливість нападника Динамо дозволила розірвати сербського суперника. Якщо цього вимагає ситуація — Кабаєв тонко відіграє під удар Шапаренку, якщо треба пробігтись через чужу половину та вгатити в кут воріт — будь ласка. На цьому й трималась основа атакувальних дій команди Шовковського цього вечора.

Навін Малиш — 7,0. Тренерський штаб підтягував півзахисника до основного складу під час літніх тренувальних зборів і недарма. Цього разу треба було замінити Караваєва, який усе ж таки трохи випадав, аж на цілий тайм, і поява молодого виконавця не створила проблем команді, що вже дуже непоганий показник. Ще й кілька цікавих просувань до атаки за собою залишив Навін.

Олександр Піхальонок — 8,0. Дебют мрії? Можливо. На все про все Піхальонку дали тайм і замінити він мав не аби кого, а самого Буяльського в атаці. При цьому грав Олександр явно глибше за партнера, але користі від того було значно більше. І одразу ж перший офіційний м’яч у футболці Динамо не забарився.

Назар Волошин — 7,5. Теж цілком успішне та своєчасне рішення від Шовковського посеред тайму, бо Ярмоленко вже стомився станом на 69 хвилину, а Волошин на свіжих ногах той захист Партизана наче й не побачив. Дві гольові передачі за трохи більше, аніж 20 хвилин — влучний хід.

Олександр Андрієвський, Джастін Лонвейк — пара опорників зразка літніх зборів з’явилась уже під завісу матчу й стала свідками шостого гола.

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