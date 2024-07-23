Динамо Київ — Партизан 6:2 Відео голів та огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 23.07.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів єврокубкового поєдинку, що відбувся 23 липня 2024 року.

Київське Динамо у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів розгромило сербський Партизан (6:2).

Серби відкрили рахунок у матчі на 22 хвилині зусиллями Сальданьї, але ще до перерви кияни тричі вразили ворота суперника. Авторами голів стали Шапаренко, Бражко та Караваєв.

На початку другого тайму Кабаєв збільшив перевагу "біло-синіх", але серби відповіли голом того ж таки Сальданьї, який оформив дубль.

Проте до кінця матчу у воротах сербської команди побувало ще два м'ячі, авторами яких стали Попов та Піхальонок, який проводив свій дебютний офіційний матч у складі киян.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Партизан:

Динамо Київ — Партизан 6:2

Голи: Шапаренко, 40, Бражко, 42, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55, Попов, 83, Піхальонок, 90+2 — Сальданья, 22, 66.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Дячук, Попов, Вівчаренко — Буяльський (Піхальонок, 46), Бражко (Андрієвський, 86), Шапаренко (Лонвейк, 87) — Ярмоленко (Волошин, 69), Ванат, Кабаєв (Малиш, 46).

Партизан: А. Йованович — де Медіна (Філіпович, 60), Маркович, Муякич, Антич — Арріага, Го (Щекич, 46), Захід (Натхо, 59) — Ксандер (Ібрагім, 60), Сальданья, Калулу (Тріфунович, 77).

Попередження: Бражко — Сальданья, де Медіна, Арріага.